ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين، نقلًا عن الشرطة الأميركية، أن ‌ما لا يقل عن 10 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات عقب واقعة إطلاق نار، في أثناء حفل أُقيم على ضفاف بحيرة بالقرب من مدينة أوكلاهوما سيتي.

وصرحت المتحدثة باسم شرطة إدموند بولاية أوكلاهوما إميلي وارد لوكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات تلقت عدة بلاغات عن إطلاق نار، خلال تجمع لمحتفلين من فئة الشباب بالقرب من بحيرة ‌أركاديا، حوالي الساعة التاسعة مساء يوم الأحد (الثانية صباحًا بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين).

وأضافت وارد للوكالة أنه فضلًا على المصابين العشرة، والذين نُقلوا إلى المستشفيات، ربما هناك عدد آخر وصلوا بسياراتهم أيضًا، مشيرة إلى أن حالات المصابين متفاوتة.

