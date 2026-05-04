لبنان
بيانٌ للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم
11:40 |الشيخ قاسم: كلُّ الشكر لمن آوى ودعم وساعد من الناس والطوائف والأحزاب والشخصيات والإعلام والقطاع الصحي والمسؤولين والوزراء والمؤسسات الرسمية ولا استثني أحدًا من أهل الفضل والعطاء
11:40 |الشيخ قاسم: تحية خاصة لمن أسس اللقاء الوطني وعقد اجتماعه الكبير والجامع والشامل نُصرة للمقاومة والوطن والوحدة والتحرير والشرف فقد أعطيتم الصورة المشرقة للبنان باجتماعكم لتُعبروا عن لبنان المقاوم والواعد والجامع والمُحرَّر
11:39 |الشيخ قاسم: يا شباب المقاومة أنتم تصنعون المستقبل العزيز وتقدِّمون الأنبل والأشرف لقد جبلَتْ دماؤكم أرض لبنان فأصبحت عصيَّة على الغزاة والمتهاونين
11:39 |الشيخ قاسم: دماءُ شهداء المقاومة وعلى رأسهم السيد نصرالله والسيد الهاشمي وكلّ الشهداء والجرحى هي نور طريقنا المضاءة مع الأسرى والأهل المضحين
11:39 |الشيخ قاسم: تحيَّة حُبٍّ وتلاحم لأهلنا المضحين والنازحين والمؤيدين يا من أصبحتم مفخرة الوطنية والتضحية ونُصرة الحق
11:38 |الشيخ قاسم: الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريًّا كبلدٍ ضعيف وتحت الوصاية ولا بالدبلوماسية المكبلة باستمرار العدوان وضغط الطغيان وعدم تطبيق الاتفاقات
11:38 |الشيخ قاسم: نحن مع دبلوماسية التفاوض غير المباشر الذي أعطى نتائج في الاتفاق البحري واتفاق وقف إطلاق النار وأبقى قدرات لبنان التي هي حقٌ له
11:38 |الشيخ قاسم: التفاوض المباشر تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر بالصورة والموقف مع استمرار العدوان وخدمة لترامب قبل الانتخابات النصفية
11:37 |الشيخ قاسم: واجب السلطة أن تحرص على الوحدة الوطنية وتُحقق السيادة وتأمر الجيش بالدفاع عن البلد وتؤمن الحماية لكلِّ المواطنين وتُعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية
11:37 |الشيخ قاسم: فلتُبرز السلطة للمواطنين إنجازاتها وما طبقته من اتفاق الطائف من دون انتقائية وتفسير مغلوط وأنَّها ملتزمة بالدستور والعيش المشترك ليكون تمثيلها صحيحًا وأداؤها مقبولًا
11:37 |الشيخ قاسم: ومع ضعف السلطة وعدم قدرتها تضع الخطط والبرامج على قاعدة بناء الدولة وسيادتها ونحن حاضرون كما كُنا دائمًا السند والمعين في إطار الوحدة والاستقلال
11:37 |الشيخ قاسم: هل يوجد بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد للاحتلال؟ لا يوجد
11:37 |الشيخ قاسم: تعالوا نواجه أهداف العدو وتحرير الأرض بوحدتنا الداخلية لننجح معًا في طرد العدو وتمكين السلطة من القيام بواجباتها
11:37 |الشيخ قاسم: أربعة مؤثرات تُساعدنا على اجتياز هذه المرحلة: استمرار المقاومة والتفاهم الداخلي والاستفادة من الاتفاق الإيراني الأميركي والاستفادة من أي تحرك دولي أو اقليمي يضغط على العدو
11:36 |الشيخ قاسم: المقاومة وأهلها يقدِّمون أداءً أسطوريًّا أدهش العدو والصديق فلا تطعنوها في ظهرها
11:36 |الشيخ قاسم: نحن لا ندعوكم إلى حمل قناعاتها بل ندعوكم إلى أن لا تخدموا خندق الأعداء في هذه المرحلة الحساسة
11:35 |الشيخ قاسم: العدو فعل كلّ ذلك لأنَّه لم يحقق أي خطوة على طريق "إسرائيل الكبرى" ولن يُحققها ولو اجتمع معه وحوش الأرض من مجرمي البشر
11:35 |الشيخ قاسم: انتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني تطبيقًا للاتفاق ويسأل بعضهم: من أين أتى المقاومون والسلاح؟
11:35 |الشيخ قاسم: لقد اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر وقد رأى الجميع اتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان
11:35 |الشيخ قاسم: لا توجد حاجة للثبات في الجغرافيا فالمقاومون يأتون من أماكن كثيرة في لبنان ويؤمنون أسلحتهم المناسبة ويعملون بأسلوب الكر والفر لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في جنود العدو وضباطه لمنعه من الاستقرار في الأرض التي احتلها
11:35 |الشيخ قاسم: مع إيماننا وخيارنا الحصري باسترجاع أرضنا وتحريرها وعدم الاستسلام ننجح حتمًا بمواجهته وخصوصًا عندما نستفيد من قوتين: قوة المقاومة وقوة الوحدة الداخلية
11:34 |الشيخ قاسم: لا توجد عبارات كافية لإدانة استهداف المدنيين والقرى والبلدات والهدم وقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ
11:34 |الشيخ قاسم: العدو "الإسرائيلي" يدّعي بأنَّه يريد أمن مستوطناته في شمال فلسطين المحتلة بينما حصل عليه بتطبيق لبنان لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بشكل صارم لمدة خمسة عشر شهرًا
11:34 |الشيخ قاسم: العدو "الإسرائيلي" لم ينفِّذ خطوة واحدة من الاتفاق وخرقه أكثر من عشرة آلاف مرة وقتل 500 من المدنيين وجرح المئات وهدم آلاف البيوت والحياة وهجَّر الناس من قراهم
11:33 |الشيخ قاسم: ثباتُ المقاومة هو الذي يؤدي إلى صياغةِ مستقبل بلدنا وأجيالنا ومنطقتنا مع حلفائنا كمستقبلٍ عزيز بكرامةٍ واستقلال
11:33 |الشيخ قاسم: يهدفُ العدوان إلى سلب الحق واحتلال الأرض والمستقبل بالقوة وتهدف المقاومة إلى تحرير الأرض وعدالة الحق
11:32 |الشيخ قاسم: المقاومة تقف وأهلُها ومؤيدوها على قلَّة العدد والعُدة في مواجهة جبروت وحوش البشر وتُقدمَ الشهداء بأبهى وأعظم حلَّة وتمنعَ العدو من تحقيق أهدافه وتصمدَ وتستمر
11:31 |الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم: نواجهُ مرحلةً خطيرة من تاريخ منطقتنا ومستقبل بلدنا وأجيالنا يتكالبُ فيها علينا العدوُ الصهيوني بدعمٍ وإدارةٍ من الطاغية الأميركي ويؤيده دول الظلم والاستعمار