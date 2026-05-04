وجّه قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء علي عبد اللهي تحذيرات شديدة اللهجة إلى القوى الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إيران تحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل ما أوتيت من قوة.

وأكد اللواء عبد اللهي أن هذا الممر المائي يقع حصرًا بيد إيران، قائلًا: "نذكّر مرارًا أنّ أمن مضيق هرمز هو في أيدي القوات المسلحة الإيرانية، وأن أي ممر آمن في المضيق يتم بالتنسيق مع قواتنا".

كما شدد على أن أي عبور آمن للسفن التجارية وناقلات النفط في المضيق: "يجب أن يتم بالتنسيق المسبق والمباشر مع القوات المسلحة الإيرانية المرابطة فيه"، داعيًا السفن جميعها إلى الامتناع عن أي محاولة للمرور من المضيق تحت أي ظروف، من دون هذا التنسيق لضمان سلامتها.

هذا وحذر عبد اللهي: "الجيش الأميركي وأي قوات مسلحة أجنبية من محاولة دخول مضيق هرمز أو الاقتراب منه؛ لأنها ستتعرض للهجوم"، واصفاً قادة الولايات المتحدة بـ"المجرمين" وجيشها بـ"الإرهابي المعتدي" الذي يمارس "القرصنة والسرقة في المياه المفتوحة".

كما وجّه عبد اللهي تحذيرًا إلى حلفاء واشنطن في المنطقة، قائلاً: "على أنصار أميركا أن يكونوا حذرين حتى لا يواجهوا ندمًا لا يمكن إصلاحه"، مشددًا على أنه: "يجب على المعتدين وحلفائهم أن يفهموا أن الأمة الصامدة والشجاعة والقوات المسلحة قد أثبتوا أنهم سيردون بقسوة شديدة على أي اعتداء".

وأشار إلى أن أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى تعكير وزعزعة الوضع الحالي وتعقيد الأمور وتعريض سلامة السفن للخطر.

