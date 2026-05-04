في عُرس جديدٍ من أعراس الشهادة، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة المنصورة- قضاء الهرمل الشهيد السعيد محمد حسن حيدر أحمد "ثار الله"، الذي ارتقى دفاعًا عن أهله وشعبه، مُلتحقًا بأخيه الشهيد حسين، بعد عشرة أيام من تشييعه.

انطلق التشييع من أمام منزل ذوي الشهيدين، بمشاركة علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من فعاليات وأهالي الهرمل.

وحمل النعش الطاهر على الأكتاف، وسط نثر الورد والأرز وعلى وقع اللطميات والشعارات الحسينية والتمجيد للمقاومة والتنديد بأعدائها.

ومع وصول التشييع إلى روضة المنصورة، أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته في الثرى إلى جانب أخيه الشهيد.

الكلمات المفتاحية