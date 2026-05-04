كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

بقائي: نحن لا نتحدث حاليًا عن أي شيء سوى إنهاء الحرب بشكل كامل
إيران

بقائي: نحن لا نتحدث حاليًا عن أي شيء سوى إنهاء الحرب بشكل كامل

2026-05-04 12:21
أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي أنه، في هذه المرحلة: "نحن لا نتحدث عن أي شيء سوى وقف الحرب وإنهائها بشكل كامل".

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، إذ قال بقائي " إن الكثير من المسائل المطروحة الآن، في جزء من المبادرة المكونة من 14 نقطة، هي نفسها التي طرحت سابقًا إلى حد ما".

وتابع: "القضايا التي تداولتها وسائل الإعلام والتفاصيل التي طُرحت عن الأبعاد المتعلقة بالملف النووي هي مجرد تكهنات؛ مشيرًا إلى: "أننا ما نزال نواجه طرفًا يغير مواقفه باستمرار، ويطرح قضايا يمكن أن تعرقل عمليًا أي مسار دبلوماسي".

وأضاف: "تلقينا الرد الأميركي عبر باكستان، وتفاصيل النقاط التي طُرحت قيد الدراسة حاليًا؛ مؤكدًا أن إيران قوة عظمى، وهي تتشاور مع الصين وروسيا في قضايا المنطقة: "ولدينا علاقات واتفاقيات مهمة مع روسيا والصين؛ ونحن على اتصال مباشر معهما". ولفت إلى أن: "أميركا هي من تسببت بعدم استتباب الأمن في المياه الدولية".

باكستان اميركا ايران
الحرس الثوري ينفي عبور سفن عبر مضيق هرمز: سيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم
