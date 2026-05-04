كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

اعتداءات "إسرائيلية" متواصلة في جنوب لبنان وارتقاء شهداء

2026-05-04 12:23
يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته، في جنوب لبنان، في خرقٍ فاضح لإتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث أغار الطيران الحربي مستهدفًا بلدات برعشيت وتولين و7 غارات على بلدة زوطر الشرقية؛ وكذلك أغار الطيران الحربي على بلدة شحور ما أسفر عن ارتقاء شهيدين. 

بالتزامن، استمر القصف المدفعي على بلدات خربة سلم وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وكفرا وياطر وحاريص وبيت ياحون وأطراف بلدة شبعا.

هذا؛ ووجّه العدو تهديدًا إلى سكان بلدات قانا ودبعال وقعقعية الجسر وصريفا، وسرعان ما نفذ تهديده؛ فأغار الطيران الحربي مستهدفًا بلدات دبعال وقانا. كما ونفذ جيش العدو عملية تفجير في بلدتي الخيام والقنطرة.

