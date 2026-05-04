أفادت وكالة "فارس الإيرانية"، نقلًا عن مصادر إخبارية محلية في جنوب إيران، بإصابة سفينة تابعة للبحرية الأميركية بصاروخين.

كانت هذه السفينة قد تحركت، اليوم (الاثنين 4 أيار 2026)، بالقرب من ميناء جاسك، في انتهاك لأمن الملاحة، وبقصد عبور مضيق هرمز، قبل أن تُستهدف بهجوم صاروخي عقب تجاهلها تحذيرات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفقًا لهذه المصادر، فقد أُجبرت السفينة الأميركية على التوقف عن مواصلة مسارها نتيجة هذه الإصابات، واضطرت إلى التراجع والانسحاب من المنطقة.

هذا؛ وفي وقتٍ سابق، أعلنت إيران أن أي عبور عبر مضيق هرمز من دون الحصول على إذن رسمي منها غير ممكن، وأن تجاهل هذه التحذيرات سيُواجَه برد حازم من القوات المسلحة.

الكلمات المفتاحية