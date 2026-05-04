الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي باحث اقتصادي "إسرائيلي": تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار يدفعان "الإسرائيليين" إلى الهجرة

إيران

إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية
🎧 إستمع للمقال
إيران

إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية

2026-05-04 14:00
133

أفادت وكالة "فارس الإيرانية"، نقلًا عن مصادر إخبارية محلية في جنوب إيران، بإصابة سفينة تابعة للبحرية الأميركية بصاروخين. 

كانت هذه السفينة قد تحركت، اليوم (الاثنين 4 أيار 2026)، بالقرب من ميناء جاسك، في انتهاك لأمن الملاحة، وبقصد عبور مضيق هرمز، قبل أن تُستهدف بهجوم صاروخي عقب تجاهلها تحذيرات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفقًا لهذه المصادر، فقد أُجبرت السفينة الأميركية على التوقف عن مواصلة مسارها نتيجة هذه الإصابات، واضطرت إلى التراجع والانسحاب من المنطقة.

هذا؛ وفي وقتٍ سابق، أعلنت إيران أن أي عبور عبر مضيق هرمز من دون الحصول على إذن رسمي منها غير ممكن، وأن تجاهل هذه التحذيرات سيُواجَه برد حازم من القوات المسلحة.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز اميركا ايران الصواريخ الإيرانية
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري ينفي عبور سفن عبر مضيق هرمز: سيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم
الحرس الثوري ينفي عبور سفن عبر مضيق هرمز: سيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم
إيران منذ ساعة
إيجئي: الوحدة الوطنية شوكة في عيون الأعداء
إيجئي: الوحدة الوطنية شوكة في عيون الأعداء
إيران منذ 3 ساعات
نواب في مجلس الشورى الإيراني: توجيهات السيد الخامنئي هي فصل الخطاب
نواب في مجلس الشورى الإيراني: توجيهات السيد الخامنئي هي فصل الخطاب
إيران منذ 4 ساعات
إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية
إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري ينفي عبور سفن عبر مضيق هرمز: سيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم
الحرس الثوري ينفي عبور سفن عبر مضيق هرمز: سيتم إيقاف السفن المخالفة بحزم
إيران منذ ساعة
هيئة التجارة البريطانية: مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
هيئة التجارة البريطانية: مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
عربي ودولي منذ ساعتين
إيجئي: الوحدة الوطنية شوكة في عيون الأعداء
إيجئي: الوحدة الوطنية شوكة في عيون الأعداء
إيران منذ 3 ساعات
إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية
إصابة سفينة حربية أميركية بصواريخ إيرانية
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة