كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

نواب في مجلس الشورى الإيراني: توجيهات السيد الخامنئي هي فصل الخطاب
نواب في مجلس الشورى الإيراني: توجيهات السيد الخامنئي هي فصل الخطاب

2026-05-04 14:15
أصدر 61 نائبًا، في مجلس الشورى الإيراني بيانًا، اليوم الاثنين (4 آيار 2026)، حذروا فيه من مخططات العدو الذي يتخذ من المفاوضات فرصة لتجديد قواه، مؤكدين ضرورة التحلي باليقظة في مواجهة هذا المخطط.

وشدد النواب، في بيانهم، على أن: "فصل الخطاب، في موضوعي الحرب والمفاوضات، هي توجيهات السيد مجتبى الخامنئي وقراراته"، مشيرين إلى أن أي إجراء أو قرار يجب أن يُصاغ ويُنفذ بدقة: "في إطار منطلقات سماحة قائد الثورة والجمهورية".

وأوضح البيان أن الجهود المبذولة، في الساحة الدبلوماسية، بجب أن تكون متوافقة و:"الشروط والخطوط الحمر التي رسمها السيد مجتبى الخامنئي"، وأن هذه الجهود يجب أن تكون نتيجتها تأمين "الحقوق القطعية للشعب الإيراني".

على الصعيد الميداني، أثنى النواب على جهود القوات المسلحة الإيرانية، مطالبين إياها: "بعدم رفع أصابعها عن الزناد حتى نهاية حرب الوجود هذه". كما دعا الموقعون على البيان القوات المسلحة بتوجيه: "ضربات قاتلة ومدمّرة للعدو الأميركي - "الإسرائيلي" وأعوانه".

الجمهورية الاسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي مجلس الشورى الإيراني
