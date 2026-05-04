استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اليوم الاثنين 04-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط الخزّان في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة. كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة موقعًا قياديًّا مستحدثًا لجيش العدو في بلدة البيّاضة بقنابل ألقتها محلّقة وأصابت أهدافها بدقّة، وغيرها من الأهداف.

وفي ما يلي نصوص البيانات:

بيان رقم (1)



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:10 الإثنين 04-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط الخزّان في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

بيان رقم (2):



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:30 الإثنين 04-05-2026 موقعًا قياديًّا مستحدثًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقنابل ألقتها محلّقة وأصابت أهدافها بدقّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

بيان رقم (3):



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وبعد رصد دقيق لقوّة مركّبة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم في منطقة خلّة الراج شمال بلدة دير سريان باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة عند السّاعة 12:30 الإثنين 04-05-2026، ولدى وصولها إلى مدى النيران المباشرة لنقطة تأمين متقدّمة لمجاهدي المقاومة الإسلاميّة، فتح المجاهدون النار باتّجاه القوّة المعادية وخاضوا معها اشتباكًا عنيفًا من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة محقّقين إصابات مؤكّدة في صفوفها.

على الفور، سارع العدوّ إلى تنفيذ تغطية ناريّة لتأمين سحب القوّة والإصابات، وزجّ بعدد من الآليّات نحو منطقة الاشتباك، فعمد سلاح المدفعيّة في المقاومة إلى استهداف قوّة الإخلاء بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة المناسبة. كما تدخّلت الأسلحة الرشّاشة المضادّة للطائرات التابعة لسلاح الدفاع الجوّيّ في المقاومة لمنع المروحيات المعادية من المناورة والهبوط بقرب منطقة الحدث، ممّا اضطرّ العدوّ إلى سحب الإصابات برًّا باتّجاه مستوطنة مسغاف عام، حيث قام بإخلائها جوًّا نحو الداخل الفلسطينيّ.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 04-05-2026‏

16 ذو القعدة 1447 هـ

