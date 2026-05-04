صدّقت حكومة الاحتلال على خطة واسعة النطاق لتطوير المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وستخصص حكومة نتنياهو نحو 1.075 مليار شيكل (أكثر من 300 مليون دولار) لتطوير البنى التحتية للمواصلات في مستوطنات الضفة.

وسيتم تنفيذ الخطة "الإسرائيلية" الجديدة بين الأعوام 2026 و2028، وتشمل عدة مستوطنات سيجري ربطها ببعضها بعضًا.

يأتي ذلك مع تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية، حيث سجل محاولة إقامة 20 بؤره استعمارية جديدة منذ مطلع آذار الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.

وخلال شهر واحد فقط، استولى الاحتلال من خلال جملة من الأوامر العسكرية على 225 دونمًا من أراضي الفلسطينيين من خلال 12 أمرًا لوضع اليد.

