كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيجئي: الوحدة الوطنية شوكة في عيون الأعداء

2026-05-04 15:41
أكّد رئيس السلطة القضائية في إيران الشيخ غلام حسين محسني إيجئي، أنّ الوحدة والانسجام الوطنيين يمثلان "شوكة في عيون الأعداء"، مشددًا على فشل المخططات الخارجية التي تستهدف الجبهة الداخلية للبلاد.

وخلال اجتماع مع مسؤولي السلطة القضائية، أوضح إيجئي أنّ "العدو يُعلّق آمالًا كبيرة على إحداث الفرقة والانشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني"، محاولًا استغلال أي ثغرة لضرب الاستقرار الوطني.

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أنّ أحد أبرز تجليات هذه الوحدة تجسّد في حملة "الروح فداء لإيران"، التي انضم إليها عشرات الملايين من المواطنين.

واعتبر إيجئي أن هذا الالتفاف الشعبي الواسع بعث برسالة حازمة وصريحة إلى الأعداء، مفادها أنّ "كل جهد أو سعي للتعرّض لإيران هو عمل عبثي ومحكوم بالفشل" أمام إرادة الشعب الإيراني.

