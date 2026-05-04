أكّد رئيس السلطة القضائية في إيران الشيخ غلام حسين محسني إيجئي، أنّ الوحدة والانسجام الوطنيين يمثلان "شوكة في عيون الأعداء"، مشددًا على فشل المخططات الخارجية التي تستهدف الجبهة الداخلية للبلاد.

وخلال اجتماع مع مسؤولي السلطة القضائية، أوضح إيجئي أنّ "العدو يُعلّق آمالًا كبيرة على إحداث الفرقة والانشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني"، محاولًا استغلال أي ثغرة لضرب الاستقرار الوطني.

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أنّ أحد أبرز تجليات هذه الوحدة تجسّد في حملة "الروح فداء لإيران"، التي انضم إليها عشرات الملايين من المواطنين.

واعتبر إيجئي أن هذا الالتفاف الشعبي الواسع بعث برسالة حازمة وصريحة إلى الأعداء، مفادها أنّ "كل جهد أو سعي للتعرّض لإيران هو عمل عبثي ومحكوم بالفشل" أمام إرادة الشعب الإيراني.

