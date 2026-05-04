شيّع حزب الله وأهالي بلدة علي النهري الشهيد المجاهد حسين خير الدين، حيث أُقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في حسينية البلدة، وسط حضورٍ شعبي واسع، قبل أن يتوجه موكب التشييع إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ووري في الثرى في روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات.

وتضمنت المراسم كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان، أشار فيها إلى أن المقاومة ستبقى صمام الأمان في البلد، وأن دماء الشهداء التي ترتقي هي التي تحمي الوطن وتحفظ العيش المشترك الذي يحاول بعضهم أن يدمره عبر حروب أهلية ومناوشات تخدم العدو "الإسرائيلي".

الكلمات المفتاحية