نقلت هيئة التجارة البريطانية، في مذكرة استشارية صادرة عن لجنة إدارة الأزمات المشتركة، اليوم الاثنين 4 أيار 2026، أنّ مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز "لا يزال حرجًا"، وذلك نظرًا إلى العمليات العسكرية الإقليمية الجارية.

وأضافت أنّه "يجب على البحارة توقع زيادة في الوجود البحري، وتعزيزًا لتدابير حماية القوات، واحتمالية تلقي اتصالات عبر جهاز VHF، وازدحامًا بالقرب من مناطق الرسو".

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة البريطانية أنّ الولايات المتحدة "أنشأت منطقة أمنية مشددة لدعم عبور مضيق هرمز جنوب منطقة فصل حركة الملاحة".

وعليه، نصحت الهيئة السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالنظر في سلوك مسار عبر المياه الإقليمية العمانية جنوب منطقة فصل حركة الملاحة، وبالتنسيق مع السلطات العمانية عبر قناة "VHF 16" لضمان سلامة الملاحة.

وقالت إنّ العبور عبر منطقة فصل حركة الملاحة أو بالقرب منها "يعدّ شديد الخطورة نظرًا إلى وجود ألغام لم يتم مسحها وإزالتها بشكل كامل".

كما نصحت الهيئة المشغلين بمراجعة تقييمات المخاطر ومسارات الملاحة بعناية قبل العبور.

وكانت قد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية، قبل وقت قصير من إصدار مذكرتها، عن "تعرض ناقلة للإصابة بمقذوفات مجهولة شمالي الفجيرة الإماراتية".

الكلمات المفتاحية