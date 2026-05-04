كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

رغم التحديات الأمنية واللوجستية.. إنجاز صيانة الناقل الرئيس لمشروع قناة ريّ القاسمية

2026-05-04 17:42
أنجزت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل الرئيس لمشروع قناة ريّ القاسمية – رأس العين في منطقة أرزي، وذلك في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مياه الري للمزارعين.

وقد شملت الأشغال إصلاح الأجزاء المتضررة من القناة، تدعيم المقاطع الإنشائية، وإعادة تأهيل العناصر التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن استقرار التدفق وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة.

ويأتي هذا الإنجاز رغم التحديات الأمنية واللوجستية، ليؤكد التزام المصلحة بمواصلة أعمالها الميدانية وتأمين إطلاق موسم الري في مواعيده، بما يحفظ الأمن الغذائي ويدعم صمود القطاع الزراعي.

فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل
لبنان
حزب الله وجماهير المقاومة شيعوا الشهيد المجاهد حسين علي كمال الفن
لبنان
وصول شحنة مساعدات فرنسية إلى بيروت لدعم القطاع الصحي اللبناني
لبنان
لبنان
