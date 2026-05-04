أنجزت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل الرئيس لمشروع قناة ريّ القاسمية – رأس العين في منطقة أرزي، وذلك في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مياه الري للمزارعين.

وقد شملت الأشغال إصلاح الأجزاء المتضررة من القناة، تدعيم المقاطع الإنشائية، وإعادة تأهيل العناصر التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن استقرار التدفق وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة.

ويأتي هذا الإنجاز رغم التحديات الأمنية واللوجستية، ليؤكد التزام المصلحة بمواصلة أعمالها الميدانية وتأمين إطلاق موسم الري في مواعيده، بما يحفظ الأمن الغذائي ويدعم صمود القطاع الزراعي.

الكلمات المفتاحية