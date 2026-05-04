كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة شيعوا الشهيد المجاهد حسين علي كمال الفن
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة شيعوا الشهيد المجاهد حسين علي كمال الفن

2026-05-04 18:25
شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي منطقة البقاع، الشهيد المجاهد حسين علي كمال الفن "مالك الأشتر"، وذلك في موكب حاشد انطلق في بلدة الخريبة البقاعية.

شارك في التشييع فعاليات علمائية، سياسية، واجتماعية، وحشد من أبناء المنطقة الذين وفدوا لتجديد العهد للمقاومة. وجاب موكب التشييع شوارع البلدة.

وعند وصول الموكب إلى ساحة البلدة، أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر سماحة السيد فيصل شكر، قبل أن يُحمل جثمان الشهيد على أكتاف رفاق الدرب ليُوارى في الثرى في "جنة الشهداء" ببلدة الخريبة.

