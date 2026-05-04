شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي منطقة البقاع، الشهيد المجاهد حسين علي كمال الفن "مالك الأشتر"، وذلك في موكب حاشد انطلق في بلدة الخريبة البقاعية.

شارك في التشييع فعاليات علمائية، سياسية، واجتماعية، وحشد من أبناء المنطقة الذين وفدوا لتجديد العهد للمقاومة. وجاب موكب التشييع شوارع البلدة.

وعند وصول الموكب إلى ساحة البلدة، أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر سماحة السيد فيصل شكر، قبل أن يُحمل جثمان الشهيد على أكتاف رفاق الدرب ليُوارى في الثرى في "جنة الشهداء" ببلدة الخريبة.

