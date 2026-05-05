كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-05-05 00:05
14:18 |
"واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: البعض في إدارة ترامب يقول إنّ الخطوط الحمر لـ"إسرائيل" قد لا تكون مفهومة بشكل كاف
14:17 |
رسالة النواب الديمقراطيين: يتحمل الكونغرس مسؤولية دستورية ليكون على علم كامل بالتوازن النووي في "الشرق الأوسط" وخطر التصعيد
14:17 |
"واشنطن بوست" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: المخاوف بشأن التصعيد النووي يتشاركها البعض داخل إدارة ترامب
14:11 |
أميركا| 29 نائباً ديمقراطياً في رسالة إلى روبيو: صمت واشنطن بشأن البرنامج النووي "الإسرائيلي" لا يمكن الدفاع عنه وسط الحرب ضد إيران
14:10 |
إيران| ايجئي: الدعم القانوني لحماية أمن مياهنا الإقليمية غير مشروط وشامل وحاسم
14:09 |
إيران| رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي: مرحلة النظام الموقّت في مياه الخليج قد انتهت
14:09 |
إيران| ايجئي: الدعم القانوني لسيادة "النظام الجديد" في هذه المنطقة هو مهمتنا الحتمية وهذا الأمر غير قابل للنقاش
14:09 |
إيران| ايجئي: أي إجراء يخل بالأمن في مضيق هرمز سيواجه برد حازم وقوي من القوات المسلحة الإيرانية
14:03 |
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر غالون البنزين من 2.98 دولار عند بدء العملية في إيران إلى 4.48 دولار
14:02 |
الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% منذ بدء العملية العسكرية في إيران
13:51 |
"إسرائيل هيوم": 24 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس يطالبون ترامب بالكشف عما إذا كانت "إسرائيل" تمتلك أسلحة نووية
13:26 |
مصادر لـ"فارس": المنطقة الجنوبية لسواحل هرمز بالقرب من جزيرتي مسندم والخيل لا تملك القدرة الجغرافية لتصبح ممراً بحرياً
13:26 |
مصادر لـ"فارس": عبور السفن من المناطق الصخرية والضحلة في الجنوب شديد الخطورة
13:25 |
مصادر مطلعة لـ"فارس": السفينتان التجاريتان الأميركيتان اللتان زعمت واشنطن عبورهما من هرمز لا زالتا عالقتين في المنطقة الصخرية
13:25 |
المصدر المطلع لـ"فارس": المياه القريبة من سواحل عمان صخرية ولا تستطيع السفن الخروج أو العودة من هذه المنطقة
13:20 |
"بلومبرغ": ازداد التجمع على مدى اليوم الأخير مع إبلاغ أفراد الطاقم عن بث إذاعي يحذّر السفن من حدود جديدة يدافع عنها حرس الثورة
13:19 |
"بلومبرغ": نحو 60 سفينة أبحرت إلى منطقة قبالة دبي منذ الاثنين ليصل إجمالي عدد السفن هناك إلى 363 سفينة
13:19 |
"بلومبرغ": يوجد حالياً ما لا يقل عن 363 سفينة في المنطقة مقارنة بمتوسط 294 في الأيام السبعة السابقة
13:19 |
"بلومبرغ": دبي تقع خارج منطقة السيطرة الجديدة في هرمز التي حدّدتها طهران
13:18 |
"بلومبرغ": تتجمع السفن على مسافة أبعد من مضيق هرمز مع توسيع إيران قبضتها
13:18 |
"بلومبرغ": مئات السفن تتجمع قرب دبي بعد ابتعاد المزيد من السفن عن مضيق هرمز الذي لا يزال خالياً
12:34 |
إيران| عراقجي سيجري في بكين محادثات مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
12:33 |
إيران| وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه اليوم إلى بكين في إطار مواصلة المباحثات الدبلوماسية مع الدول المختلفة
12:17 |
عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني محمد بهرامي سيف آبادي: إدارة والسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز من قبل إيران تُعد من أهم القضايا الجيوسياسية الحساسة في منطقة الخليج الفارسي وإيران لن تتراجع عن ذلك
12:16 |
عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني محمد بهرامي سيف آبادي: الخليج الفارسي ليس مجرد مساحة مائية بل هو تاريخ عريق وجذور راسخة مرتبطة بشجاعة وغيرة أهله
10:42 |
وزير الخارجية الاسبانية: إسبانيا لا تزال على موقفها وهو عدم المشاركة في أي أعمال عسكرية في الحرب على إيران
10:40 |
وزير الخارجية الإسبانية: إذا كانت الأنظار تتجه إلى مضيق هرمز فهذا لا يعني أن ننسى العدوان غير القانوني على لبنان
10:23 |
"نيو يوركر" عن باراك أوباما: نتنياهو حاول دفعي إلى مواجهة مع إيران وأشك في أن الحرب التي حققها جيدة لـ"إسرائيل"
10:23 |
"نيو يوركر" عن باراك أوباما: نتنياهو قدم أمام ترامب الحجج ذاتها التي قدمها أمامي لإقناعه بشن حرب على إيران
10:21 |
رئيس الوزراء الباكستاني: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار
09:50 |
"هآرتس": سيتنحّى نتنياهو عن السلطة عاجلاً أم آجلاً لكن الضرر الذي ألحقه بحكم "إسرائيل" لا يمكن إصلاحه بسهولة
09:48 |
رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي: العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن
09:47 |
صحيفة "الغارديان" البريطانية: شركات الشحن تعلن أنها لا تستطيع عبور مضيق هرمز دون إذن من إيران
09:36 |
سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: تحصين المعتدين من المحاسبة لن يغيّر من الحقائق القانونية شيئاً
09:15 |
إيران| قاليباف: ندرك جيداً أن استمرار الوضع الحالي أمر لا يمكن للولايات المتحدة تحمله بينما نحن لم نبدأ حتى الآن
09:14 |
إيران| قاليباف: أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة أصبحا مهددين من قبل أميركا وحلفائها نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار
09:13 |
إيران| رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: المعادلة الجديدة لمضيق هرمز في طور التثبيت
09:08 |
الخارجية الهندية: نطالب بحرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز دون عوائق بما يتوافق مع القانون الدولي
09:08 |
الخارجية الهندية: مستعدون لدعم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للوضع في مضيق هرمز
07:40 |
فايننشال تايمز عن مصادر: وزيرة الخزانة البريطانية ردت بغضب على بيسنت قائلة إنها لا تعمل لديه
07:39 |
فايننشال تايمز عن مصادر: بيسنت وبخ نظيرته البريطانية الشهر الماضي في واشنطن بعد وصفها أهداف الحرب بالغموض
07:38 |
فايننشال تايمز عن مصادر: خلاف بين وزير الخزانة الأميركي ونظيرته البريطانية بعد انتقادها للحرب على إيران
07:05 |
صحيفة "معاريف" العبرية: إيران انتصرت في المعركة حتى اللحظة ولا أحد يرى كيف يمكن للإيرانيين في الوضع الحالي أن يرفعوا راية بيضاء
07:04 |
صحيفة "معاريف" العبرية: تواصل إيران ترميم قوتها وفرض أجندتها في مضيق هرمز
07:03 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: ترامب يرغب في تفادي شن حملة قصف جديدة مفضلًا التوصل إلى حل تفاوضي
07:03 |
صحيفة "واشنطن بوست": البيت الأبيض بدأ بالاستعداد للهزيمة المحتملة للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقبلة في نوفمبر القادم
06:25 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين وأجانب: من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام
06:24 |
وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسوية مع إيران
03:49 |
بوليتيكو عن مسؤول أوروبي: مبادرة فرنسا وبريطانيا بشأن مضيق هرمز تسير حاليًا بمسار موازٍ للعملية الأميركية
03:38 |
مجلة "نيو يوركر" الأميركية عن باراك أوباما: نتنياهو قدم أمام ترامب الحجج ذاتها التي قدمها أمامي لإقناعه بشن حرب على إيران
03:17 |
فوكس نيوز عن مسؤولين: نحن أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة
03:16 |
وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسوية مع إيران
03:15 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين وأجانب: من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام
03:14 |
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: ترامب يرغب في تفادي شن حملة قصف جديدة مفضلاً التوصل إلى حل تفاوضي
02:23 |
رويترز: توقف معظم حركة الشحن في مضيق هرمز رغم التعهد الأميركي الأخير بضمان استمرار الملاحة في المنطقة
01:23 |
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية
01:23 |
عراقجي: مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود
01:23 |
عراقجي: على أميركا وكذلك الإمارات الحذر من الانجرار لمستنقع بفعل أطراف سيئة النية بينما تحقق المحادثات تقدمًا
