استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اليوم الثلاثاء 05-05-2026 تجمعات وآليات ومواقع لجنود العدوّ الصهيوني، وكانت العمليات على الشكل التالي:

بيان رقم (1)

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:45 أمس الاثنين 4-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة وشوهدت تحترق.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 5-05-2026‏

17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:15 الثلاثاء 05-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة البيّاضة بالأسلحة الصاروخيّة.

بيان رقم (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:00 الثلاثاء 05-05-2026 دبّابة "ميركافا" في بلدة القوزح بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان رقم (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 الثلاثاء 05-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:15 الثلاثاء 05-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:25 الثلاثاء 05-05-2026 آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" كانت تعمل على سحب جرّافة D9 المستهدفة في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 الثلاثاء 05-05-2026 دبّابة "ميركافا" في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

بيان رقم (8):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:45 الثلاثاء 05-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند أطراف خلّة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخيّة وحقّقوا إصابات مباشرة.

