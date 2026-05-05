الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي ضربات إيرانية تلحق أضرارًا بغالبية المواقع العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط

لبنان

عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 5 أيار 2026
لبنان

عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 5 أيار 2026

2026-05-05 03:19
171

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة اليوم الثلاثاء 05-05-2026 تجمعات وآليات ومواقع لجنود العدوّ الصهيوني، وكانت العمليات على الشكل التالي:

بيان رقم (1)
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:45 أمس الاثنين 4-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة وشوهدت تحترق.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 5-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:15 الثلاثاء 05-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة البيّاضة بالأسلحة الصاروخيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (3):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:00 الثلاثاء 05-05-2026 دبّابة "ميركافا" في بلدة القوزح بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (4):‏ 
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 الثلاثاء 05-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (5):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:15 الثلاثاء 05-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (6):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:25 الثلاثاء 05-05-2026 آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" كانت تعمل على سحب جرّافة D9 المستهدفة في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (7):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 الثلاثاء 05-05-2026 دبّابة "ميركافا" في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (8):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:45 الثلاثاء 05-05-2026 تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند أطراف خلّة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخيّة وحقّقوا إصابات مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 05-05-2026‏
17 ذو القعدة 1447 هـ

 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
مشاهد من استهداف دبّابة
مشاهد من استهداف دبّابة "ميركافا" للعدو "الإسرائيلي" في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ 57 دقيقة
حركة أمل تؤكد على رفض أي تفريط بأي شبر من الأرض اللبنانية
حركة أمل تؤكد على رفض أي تفريط بأي شبر من الأرض اللبنانية
لبنان منذ ساعتين
حسن عز الدين: التفاوض المباشر مع العدو مرفوض ومدان وعلى السلطة التراجع عنه
حسن عز الدين: التفاوض المباشر مع العدو مرفوض ومدان وعلى السلطة التراجع عنه
لبنان منذ ساعتين
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 5 أيار 2026
عمليات المقاومة ليوم الثلاثاء 5 أيار 2026
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
"ميدل إيست مونيتور": فشل "إسرائيل" في نزع سلاح حزب الله كان حتميًا
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
مشاهد من استهداف دبّابة
مشاهد من استهداف دبّابة "ميركافا" للعدو "الإسرائيلي" في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ 57 دقيقة
صورة لنتنياهو وعون تساوي عند ترامب ألف صاروخ
صورة لنتنياهو وعون تساوي عند ترامب ألف صاروخ
عين على العدو منذ ساعة
حركة أمل تؤكد على رفض أي تفريط بأي شبر من الأرض اللبنانية
حركة أمل تؤكد على رفض أي تفريط بأي شبر من الأرض اللبنانية
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة