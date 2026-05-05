الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حُلْم «انفجار الأنابيب» لا يتحقّق: قطاع الطاقة الإيراني صامد

مقالات مختارة

كمين زوطر يثير ذعر العدو
🎧 إستمع للمقال
مقالات مختارة

كمين زوطر يثير ذعر العدو

2026-05-05 06:49
122

يبدو أن سعي قيادة جيش الاحتلال إلى «معالجة» ما تعتبره ثغرة كبيرة في مرتفعات زوطر الغربية ويحمر الشقيف، دفع قادته الميدانيين إلى قيادة عملية تسلل بواسطة قوة من لواء غولاني، كان هدفها الوصول إلى منطقة قريبة من مرتفع زوطر. لكن تبين أن المقاومة كانت في حال انتظار. وعلم أنه بعد رصدٍ دقيق لتحرّك قوّة مركّبة من جيش العدو "الإسرائيلي" حاولت التقدّم في منطقة خلّة الراج شمال بلدة دير سريان باتجاه بلدة زوطر الشرقيّة، ولدى وصولها إلى مدى النيران المباشرة لنقطة متقدّمة للمقاومة، فتحت النيران باتجاه القوّة المعادية، وخاض المقاومون معها اشتباكاً عنيفاً باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، ما أدّى إلى تحقيق إصابات مؤكّدة في صفوفها.

وعلى الفور، نفّذ العدوّ تغطية ناريّة لتأمين سحب القوّة وإجلاء المصابين، بالتزامن مع زجّ عدد من الآليّات في منطقة الاشتباك. ثم عمد سلاح المدفعيّة في المقاومة إلى استهداف قوّة الإخلاء بقذائف مدفعيّة وبأسلحة صاروخيّة مناسبة. كما تدخّلت الأسلحة الرشّاشة المضادّة للطائرات المقاومة، لمنع المروحيّات المعادية من المناورة أو الهبوط قرب موقع الاشتباك، ما اضطرّ العدوّ إلى سحب إصاباته برّاً باتجاه مستوطنة "مسغاف عام"، حيث جرى إخلاؤهم جوّاً نحو الداخل الفلسطيني.

إلى ذلك، تواصل المقاومة إدارة الجبهة في الجنوب وفق نمط قتالي يجمع بين كثافة النيران ودقّة الاستهداف، في إطار ردٍّ مباشر على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية. ويعكس توزيع عمليات المقاومة أمس، وتنوّع وسائلها، مقاربة ميدانية تقوم على استنزاف منظّم لقدرات العدو ومنعه من تثبيت تموضع مستقر في المناطق الحدودية.

تركز عمليات المقاومة على تفكيك البنية العملياتية للعدو بقصد شن عملية استنزاف طويلة لقواته وإمداداتها

على مستوى الوسائط القتالية، برز استخدام الصليات الصاروخية كأداة رئيسية لاستهداف تجمّعات الآليات والجنود، لا سيما في محيط القنطرة والبيّاضة، حيث تكرّر قصف نقاط حشد وتموضع. وسجّل تصاعد لافت في استخدام المسيّرات، سواء عبر قنابل تُلقى من محلّقات أو عبر مسيّرات انقضاضية، استهدفت مواقع قيادية وتجهيزات فنية ومربض مدفعية للعدو في ربّ ثلاثين. كما حضرت المدفعية كوسيلة إسناد ناري في استهداف تجمعات في عدشيت القصير وعيناتا، خصوصاً في المناطق المفتوحة أو المرتفعات، ما يوفّر تغطية نارية أوسع، وإن بدرجة دقة أقل مقارنة بالمسيّرات. في موازاة ذلك، أظهرت عملية دير ميماس نمطاً مختلفاً قائماً على استخدام «الأسلحة المناسبة»، ما يرجّح حصول احتكاك ميداني قريب أو اشتباك ضمن مسافات قصيرة.

جغرافياً، تتقدّم بلدة البيّاضة كمركز ثقل عملياتي، حيث تكررت فيها الضربات بمختلف الوسائط، واستهدفت بنى قيادية وتقنية وتموضعات بشرية. كذلك، برز محور القنطرة، خصوصاً محيط الخزان ومرتفع الصلعة، كمنطقة استهداف متكرر للتجمعات، في سياق منع تثبيت نقاط ارتكاز. أما ربّ ثلاثين، فشكّلت هدفاً لضرب قدرات الإسناد المدفعي للعدو، في حين استُهدفت عدشيت القصير وعيناتا ضمن نطاق تعطيل انتشار قوات الاحتلال في التلال والمناطق المكشوفة.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم»، عن العميد احتياط تسفيكا حايموفيتش، وهو قائد سابق لمنظومة الدفاع الجوي ومستشار استراتيجي حالياً، إن وقف إطلاق النار الذي فُرض على "إسرائيل" في لبنان، وجدته "تل أبيب" كمن عثر على غنيمة كبرى. وقال إن «انضمام حزب الله إلى الحرب مع إيران، كان بمثابة كمين استراتيجي بالنسبة إلى "إسرائيل"، والذي بدا في الأسابيع التالية كعقدة وطريق مسدود: فالنار لا تتوقف، قوات الجيش "الإسرائيلي" في "المنطقة العازلة" مكشوفة وعُرضة للإصابة، الجيش "الإسرائيلي" في حال عدم حسم، وشعور سكان الشمال بالأمان أقل مما كان عليه في نهاية المعركة السابقة ضد حزب الله».
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الجيش الاسرائيلي صحيفة الاخبار
إقرأ المزيد
المزيد
حُلْم «انفجار الأنابيب» لا يتحقّق: قطاع الطاقة الإيراني صامد
حُلْم «انفجار الأنابيب» لا يتحقّق: قطاع الطاقة الإيراني صامد
مقالات مختارة منذ 6 ساعات
كمين زوطر يثير ذعر العدو
كمين زوطر يثير ذعر العدو
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
إمارات أولاد زايد و
إمارات أولاد زايد و"إسرائيل": الشراكة الكاملة في الجريمة والدم
مقالات مختارة منذ 7 ساعات
أميركا تعرف جيدًا: لا اتفاق في لبنان خارج الاتفاق مع إيران
أميركا تعرف جيدًا: لا اتفاق في لبنان خارج الاتفاق مع إيران
مقالات مختارة منذ يوم
مقالات مرتبطة
"ميدل إيست مونيتور": فشل "إسرائيل" في نزع سلاح حزب الله كان حتميًا
عربي ودولي منذ 32 دقيقة
مشاهد من استهداف دبّابة
مشاهد من استهداف دبّابة "ميركافا" للعدو "الإسرائيلي" في القنطرة بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ 58 دقيقة
إنجازات حزب الله
إنجازات حزب الله "المرحلية" تُمهد لانتصار تأسيسي
مقالات منذ ساعة
صورة لنتنياهو وعون تساوي عند ترامب ألف صاروخ
صورة لنتنياهو وعون تساوي عند ترامب ألف صاروخ
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة