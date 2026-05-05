الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الأدميرال أحمديان: تكلفة أي قرار للعدو ستتجاوز عتبة التحمل

إيران

عراقجي:
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي: "مشروع الحرية" الأميركي في مضيق هرمز طريق مسدود

2026-05-05 08:34
161

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "مشروع الحرية" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون إذن إيراني "هو في الحقيقة مشروع طريق مسدود".

وكتب عراقجي في منشور له عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يقول: "إن التطورات في مضيق هرمز تظهر بوضوح أن الأزمات السياسية لا تمتلك حلولًا عسكرية".

وأضاف عراقجي: "في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات تقدمًا بفضل الجهود الباكستانية، فعلى أميركا أن تتوخى الحذر كي لا يجرها المغرضون إلى مستنقع؛ وكذلك الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة". 

واختتم منشور وزير الخارجية الإيراني منشوره بالقول: إن "مشروع الحرية" ليس إلا مشروعاً لطريق مسدود".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز دونالد ترامب عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
زيارة بارزة لعراقجي الى الصين اليوم
زيارة بارزة لعراقجي الى الصين اليوم
إيران منذ 7 دقائق
قاليباف للأميركيين: لم نبدأ نحن بعد
قاليباف للأميركيين: لم نبدأ نحن بعد
إيران منذ ساعة
إيران للأمم المتحدة: إعفاء المعتدين من المساءلة لن يغير الحقائق القانونية
إيران للأمم المتحدة: إعفاء المعتدين من المساءلة لن يغير الحقائق القانونية
إيران منذ 4 ساعات
إيران تنفي استهداف القوات الأميركية زوارق سريعة للحرس الثوري
إيران تنفي استهداف القوات الأميركية زوارق سريعة للحرس الثوري
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
زيارة بارزة لعراقجي الى الصين اليوم
زيارة بارزة لعراقجي الى الصين اليوم
إيران منذ 7 دقائق
تداعيات إغلاق هرمز: هل تدخل الأسواق مرحلة عدم استقرار طويل؟
تداعيات إغلاق هرمز: هل تدخل الأسواق مرحلة عدم استقرار طويل؟
مقالات منذ ساعة
قاليباف للأميركيين: لم نبدأ نحن بعد
قاليباف للأميركيين: لم نبدأ نحن بعد
إيران منذ ساعة
صورة لنتنياهو وعون تساوي عند ترامب ألف صاروخ
صورة لنتنياهو وعون تساوي عند ترامب ألف صاروخ
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة