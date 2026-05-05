أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "مشروع الحرية" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعبور السفن عبر مضيق هرمز دون إذن إيراني "هو في الحقيقة مشروع طريق مسدود".

وكتب عراقجي في منشور له عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يقول: "إن التطورات في مضيق هرمز تظهر بوضوح أن الأزمات السياسية لا تمتلك حلولًا عسكرية".

وأضاف عراقجي: "في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات تقدمًا بفضل الجهود الباكستانية، فعلى أميركا أن تتوخى الحذر كي لا يجرها المغرضون إلى مستنقع؛ وكذلك الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة".

واختتم منشور وزير الخارجية الإيراني منشوره بالقول: إن "مشروع الحرية" ليس إلا مشروعاً لطريق مسدود".



