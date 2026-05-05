أكد ممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الدفاع الإيراني، الأدميرال علي أكبر أحمديان، أن "على قراصنة البحر الأميركيين أن يدركوا أن تكلفة قراراتهم ستتخطى حدود طاقتهم على التحمل"، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي حرم، وأمنها مبدأ غير قابل للتفاوض.

وقال: "على القراصنة الأميركيين الذين ارتهنوا أمن الملاحة والطاقة في العالم، أن يعلموا أن العمليات الهجينة والمعقدة غير المتماثلة في عمق الميدان، ستغير المعادلات لدرجة تجعل تكلفة اتخاذ أي قرار بالنسبة لهم تفوق قدرتهم على الصمود".

وختم الأدميرال أحمديان قائلًا: "هذا ليس مجرد تحذير، بل هو جزء من واقع سيتجسد ميدانيًا بإذن الله".



