كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

نائب الرئيس الإيراني: إدارة مضيق هرمز حق إيراني لا جدال فيه

2026-05-05 09:35
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا عارف، أن إدارة مضيق هرمز حق إيراني لا جدال فيه، مشددًا على أن تحصنه مناعة ضد الضغوط الخارجية.

وأضاف عارف، في تصريحات صحفية أمس الإثنين، "لا نسعى للحرب، لكننا سنرد بحزم في حال فرضت علينا".

وتابع نائب الرئيس الإيراني قائلًا: "نسعى لتعزيز التفاهم بين دول المنطقة ونعتبر الأمة الإسلامية كيانًا واحداً".

وفي الموضوع الداخلي أشار عارف إلى أن الحكومة الإيرانية تقرّ بوجود مشكلة الغلاء، وتسعى لمعالجتها عبر إصلاحات مهمة. 

بدوره، شدد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على أن أمن مضيق هرمز "خط أحمر" بالنسبة لإيران.

وكتب اللواء أمير حاتمي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "أبناء الشعب الإيراني هم العين الساهرة على الخليج الفارسي".

وأضاف: "المدمرات الأميركية كانت تحاول الاقتراب من مضيق هرمز بخدعة إطفاء الرادار لكن ردنا كان ناريًا... صواريخ الـ"كروز" والطائرات المُسيّرة القتالية الإيرانية كانت حاضرة.. أمن هذه المنطقة هو خط إيران الأحمر".

الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز محمد رضا عارف
