كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران تنفي استهداف القوات الأميركية زوارق سريعة للحرس الثوري

2026-05-05 09:43
أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى في إيران، أن الادعاء الأميركي بشأن إغراق عدد من الزوارق الحربية الإيرانية هو ادعاء كاذب.

وادعى قائد القيادة المركزية الأميركية أمس الاثنين أن البحرية الأميركية أغرقت 6 زوارق إيرانية سريعة حاولت مهاجمة الشحن البحري، على حد زعمه.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن المسؤول العسكري الإيراني تأكيده أن البحرية الأميركية استهدفت زورقين مدنيين مخصصين لنقل البضائع، وليس زوارق سريعة للحرس الثوري.

وقال المسؤول العسكري: "عقب المزاعم العارية عن الصحة للجيش الأميركي حول استهداف 6 زوارق إيرانية سريعة، وبما أن أيًّا من القطع البحرية القتالية التابعة للحرس الثوري لم تتعرض لأي هجوم، تمّ إجراء تحقيقات موسعة عبر المصادر المحلية للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات".

أضاف: "وقد تبين أن القوات الأميركية المعتدية قامت بإطلاق النار على زورقي شحن صغيرين يعودان لمواطنين مدنيين، كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية، ما أسفر عن تدمير القاربين واستشهاد 5 مدنيين كانوا على متنهما".

وشدّد المسؤول العسكري الإيراني على أن الأميركيين يجب أن يتحملوا المسؤولية ويحاسبوا على ارتكاب هذه الجريمة. مؤكدًا أن "هذا التصرف المتسرع والطائش من قبل العدو، يعكس حالة الرعب الشديد والكوابيس التي تلاحق العسكريين الأميركيين من العمليات النوعية لزوارق الحرس الثوري السريعة".

الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
