انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إلقاء آلاف المرتزقة الكولومبيين بأنفسهم إلى "التهلكة من دون أي غاية"، خلال قتالهم في أوكرانيا إلى جانب صفوف نظام كييف في الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشار بيترو، في تدوينة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن "7 آلاف كولومبي مدربين عسكريًا يقاتلون في حرب لا تخصهم ويموتون بلا معنى في أوكرانيا"، مشددًا على رفض بلاده لهذا الواقع بالقول: "لا نريد أن نكون مصدرًا للموت"، ومنوّهًا في الوقت ذاته بأنّ العمل كمرتزق "محظور بموجب القانون الكولومبي".

وعلى المستوى التشريعي، توجه الرئيس بيترو إلى الكونغرس الكولومبي بطلب للنظر بصفة استعجالية في مشروع قانون للانضمام إلى "الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة" (1989)، وذلك بعد اعتراف وزارة الخارجية بمغادرة مواطنين للمشاركة في النزاع الأوكراني واكتساب مهارات قتالية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مرارًا أنّ نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "وقودًا للمدافع"، فيما أقرّ عدد من المقاتلين الأجانب في مقابلات صحافية بضعف تنسيق العمليات داخل الجيش الأوكراني وتضاؤل فرص النجاة في المعارك.

