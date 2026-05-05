كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الإمارات: نمو القطاع الخاص غير النفطي يسجل أدنى مستوياته بفعل توترات المنطقة
الإمارات: نمو القطاع الخاص غير النفطي يسجل أدنى مستوياته بفعل توترات المنطقة

2026-05-05 09:56
أظهر مسح اقتصادي نُشر اليوم الثلاثاء 05 أيار/مايو 2026، تراجعًا ملحوظًا في وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك تحت ضغط التوترات العسكرية والسياسية المتصاعدة في الإقليم.

وبحسب مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات (PMI) المعدل موسميًا، انخفض المؤشر إلى 52.1 نقطة في نيسان/أبريل، مقارنةً بـ 52.9 نقطة في آذار/مارس، مع بقائه ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة (الذي يفصل بين النمو والانكماش).

ولفت التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لا سيما المتعلقة بأمن الممرات المائية وتداعيات الصراع المباشر، أثرت سلبًا بشكل مباشر على قطاعي الشحن والسياحة، وهما ركيزتان أساسيتان في الاقتصاد الإماراتي غير النفطي، ما أثر بدوره على المبيعات والصادرات على حدٍ سواء.

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير التجارة الإماراتي ثاني الزيودي أنّ بلاده تتباحث مع واشنطن بشأن خط مقايضة للعملات كضمانة مالية وتطلّعًا للانضمام لـ"مجموعة النخبة".

