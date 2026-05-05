الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" منخفض ولا داعي للذعر

2026-05-05 11:13
أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بما يشتبه في أنه فيروس "هانتا"، على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز هنري بي كلوغ، في بيان، أن: "الخطر على عامة الناس ما يزال منخفضًا، ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر".

وأفادت منظمة الصحة العالمية أن: "أحد المرضى يرقد حاليًا في العناية المركزة، في أحد مستشفيات جنوب أفريقيا، وهي تعمل مع السلطات لإجلاء مسافرين آخريْن من على متن السفينة تظهر عليهما أعراض المرض".

هذا؛ وتوجد أنواع عدة من فيروس" هانتا"، تختلف في انتشارها الجغرافي وأعراضها السريرية ومعدل الوفيات الناتجة عنه. فيما يفيد المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة "BAG" بأن: "نوعًا واحدًا فقط من فيروس هانتا ينتقل من شخص لآخر، إلا أنه نادر جدًا".

كما يوجد فيروس "هانتا "في قارات العالم كافة. واشتق اسمه من نهر هانتان الذي يتدفق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، خلال الحرب الكورية في أوائل خمسينيات القرن الماضي، حين أصيب أكثر من 3000 جندي بالفيروس.

