أشارت بيانات الملاحة البحرية الدولية، استنادًا إلى مستندات المراجع الرسمية، إلى أن مضيق هرمز لا يزال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خاضعًا بالكامل للسيطرة الإيرانية، في دلالة على إخفاق ما يُعرف بـ"مشروع الحرية" الذي أعلنته الولايات المتحدة.

وفي مقابل هذه المعطيات، كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت منذ يوم أمس عن إنشاء ممرّ ملاحي جديد في المضيق بهدف ضمان العبور الآمن للسفن، غير أن بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية تُظهر عدم عبور أيّة سفينة عبر هذا المسار حتى الآن، كما لم يتم تأكيد الادعاءات المتعلقة بمرور سفينة تابعة لشركة "ميرسك" بشكل رسمي.

من جانبها، علّقت مؤسسة HFI Research المتخصصة في تحليل بيانات سوق النفط والغاز على التحركات الأمريكية، مؤكدة أنه "لا توجد أي سفينة تحاول حتى اختبار العبور من مضيق هرمز" عبر المسار الجديد.

ميدانيًا، أفاد تقرير صادر عن منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن ثلاث سفن تعرضت يوم أمس لطلقات تحذيرية خلال ساعة واحدة، وذلك بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية.

كما أشار التقرير إلى استهداف ناقلة نفط إماراتية مرتبطة بشركة أدنوك (ADNOC) في ساعات فجر يوم الإثنين.

وفي سياق متصل، تُظهر بيانات التتبع البحري أنه بالتزامن مع انطلاق العملية الأمريكية، تمكّنت ثلاث سفن مرتبطة بإيران من عبور المضيق بنجاح، وهي: "دریا" (Darya)، و"NOOH GAS"، و"XAVIA".

