كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية
مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية

2026-05-05 12:11
أشارت بيانات الملاحة البحرية الدولية، استنادًا إلى مستندات المراجع الرسمية، إلى أن مضيق هرمز لا يزال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خاضعًا بالكامل للسيطرة الإيرانية، في دلالة على إخفاق ما يُعرف بـ"مشروع الحرية" الذي أعلنته الولايات المتحدة.

وفي مقابل هذه المعطيات، كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت منذ يوم أمس عن إنشاء ممرّ ملاحي جديد في المضيق بهدف ضمان العبور الآمن للسفن، غير أن بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية تُظهر عدم عبور أيّة سفينة عبر هذا المسار حتى الآن، كما لم يتم تأكيد الادعاءات المتعلقة بمرور سفينة تابعة لشركة "ميرسك" بشكل رسمي.

من جانبها، علّقت مؤسسة HFI Research المتخصصة في تحليل بيانات سوق النفط والغاز على التحركات الأمريكية، مؤكدة أنه "لا توجد أي سفينة تحاول حتى اختبار العبور من مضيق هرمز" عبر المسار الجديد.

ميدانيًا، أفاد تقرير صادر عن منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن ثلاث سفن تعرضت يوم أمس لطلقات تحذيرية خلال ساعة واحدة، وذلك بعد تجاهلها التحذيرات الإيرانية. 

كما أشار التقرير إلى استهداف ناقلة نفط إماراتية مرتبطة بشركة أدنوك (ADNOC) في ساعات فجر يوم الإثنين.

وفي سياق متصل، تُظهر بيانات التتبع البحري أنه بالتزامن مع انطلاق العملية الأمريكية، تمكّنت ثلاث سفن مرتبطة بإيران من عبور المضيق بنجاح، وهي: "دریا" (Darya)، و"NOOH GAS"، و"XAVIA".

مضيق هرمز العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
"ميدل إيست مونيتور": فشل "إسرائيل" في نزع سلاح حزب الله كان حتميًا
إسبانيا ترفض المشاركة في أيّة أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران
توتر بين لندن وواشنطن على خلفية الحرب على إيران
تداعيات إغلاق هرمز: هل تدخل الأسواق مرحلة عدم استقرار طويل؟
قاليباف للأميركيين: لم نبدأ نحن بعد
توتر بين لندن وواشنطن على خلفية الحرب على إيران
