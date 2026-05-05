أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أنه يتم إرساء معادلة جديدة لمضيق هرمز . لقد عرّضت أميركا وحلفاؤها أمن الملاحة البحرية ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار، ولا شك أن شرّهم سيقلّ.

وأضاف في منشور له عبر منصة "إكس": نحن نعلم جيدًا أن استمرار الوضع الراهن أمر لا يُطاق بالنسبة لأميركا بينما لم نبدأ نحن بعد".

بدوره، أكد مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية العميد يد الله جواني خلال مقابلة تلفزيونية أن أي سفينة ترغب في المرور عبر منطقة هرمز يجب أن تحصل على موافقة إيران، في إشارة إلى تزايد قوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة.

أضاف جواني: "يعتقد الخبراء أنه في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة، فستكون بين القوى العظمى المتنافسة على هذه المنطقة، لأن الخليج الفارسي يتمتع بمكانة عالمية متميزة بفضل احتياطياته من الطاقة وموقعه الاستراتيجي، وأي قوة تسيطر عليه بشكل حصري ستتمكن من قيادة العالم".

