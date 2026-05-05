الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مشاهد من استهداف دبّابة "ميركافا" للعدو "الإسرائيلي" في القنطرة بمحلّقة انقضاضية

عربي ودولي

إسبانيا ترفض المشاركة في أيّة أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

إسبانيا ترفض المشاركة في أيّة أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران

2026-05-05 13:16
33

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، ثبات موقف بلاده الرافض للانجرار إلى المواجهة العسكرية في المنطقة، مشددًا على أن إسبانيا ما تزال على موقفها وهو عدم المشاركة في أي أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران.

وأوضح ألباريس، عقب لقائه بالبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، أن الحكومة الإسبانية والفاتيكان يلتقيان على الرؤية نفسها لحل المشاكل بعيدًا عن الحروب.

وأشار ألباريس إلى أنه ناقش مع البابا أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، وما يتعرضون له من مضايقات من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لاسيما منع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة والتهجم على راهبة في القدس المحتلة.

وفيما يخص التوترات المتصاعدة عند الممرات المائية الحيوية، اعتبر ألباريس أن عودة مضيق هرمز إلى عمله المعتاد "لا تكون عبر الحرب، بل من خلال التفاوض".

وأكد الوزير ألباريس دعم بلاده للعودة إلى مفاوضات باكستان، وأنه أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي، بهذا الموقف قبل يومين.

هذا وحذر ألباريس من حرف الأنظار عن الجبهات الأخرى، قائلًا: "إذا كانت الأنظار تتجه نحو مضيق هرمز، فهذا لا يعني أن ننسى العدوان غير القانوني الذي يتعرض له لبنان".

الكلمات المفتاحية
اسبانيا اميركا ايران
إقرأ المزيد
المزيد
"ميدل إيست مونيتور": فشل "إسرائيل" في نزع سلاح حزب الله كان حتميًا
عربي ودولي منذ 36 دقيقة
إسبانيا ترفض المشاركة في أيّة أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران
إسبانيا ترفض المشاركة في أيّة أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران
عربي ودولي منذ ساعة
مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية
مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية
عربي ودولي منذ ساعتين
توتر بين لندن وواشنطن على خلفية الحرب على إيران
توتر بين لندن وواشنطن على خلفية الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
زيارة بارزة لعراقجي الى الصين اليوم
زيارة بارزة لعراقجي الى الصين اليوم
إيران منذ 12 دقيقة
إسبانيا ترفض المشاركة في أيّة أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران
إسبانيا ترفض المشاركة في أيّة أعمال عسكرية في الحرب ضد إيران
عربي ودولي منذ ساعة
تداعيات إغلاق هرمز: هل تدخل الأسواق مرحلة عدم استقرار طويل؟
تداعيات إغلاق هرمز: هل تدخل الأسواق مرحلة عدم استقرار طويل؟
مقالات منذ ساعة
قاليباف للأميركيين: لم نبدأ نحن بعد
قاليباف للأميركيين: لم نبدأ نحن بعد
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة