أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور" بأن محاولات "إسرائيل" الرامية إلى نزع سلاح حزب الله لم تُكلل بالنجاح، مشيرًا إلى أن هذا الفشل كان متوقعًا ومحكومًا بأسباب هيكلية وسياسية وعسكرية متداخلة في جوهرها.

وأوضح التقرير أن حزب الله يُعد جزءًا متجذرًا من البنية السياسية والاجتماعية في لبنان، وهو ما يجعل مسألة نزع سلاحه أمرًا بالغ التعقيد والصعوبة.

وأضاف أن استمرار مقاومة حزب الله، إلى جانب إعادة بناء قدراته العسكرية، يؤكد أن تحقيق هذا الهدف لا يكتفي بكونه صعب المنال، بل يبدو بعيدًا عن التحقق في المدى القريب.

