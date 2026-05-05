يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين اليوم لإجراء محادثات بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن عراقجي سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الصيني وانغ يي لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن عراقجي توجه إلى الصين في زيارة تندرج في إطار "مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع مختلف الدول".

وتتّسم هذه الزيارة أهمية اقتصادية بالغة، لأن الصين تستورد من إيران مليون برميل نفط يوميًا، كما أن الصين هي المورد الأساسي للسلع الأساسية والمواد التي تدخل في الصناعات الغذائية والصناعات الثقيلة الإيرانية.

الكلمات المفتاحية