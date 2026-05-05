في اليوم الـ208 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جرّاء قصف نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدف شارع الجلاء.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد محمد الغندور، إلى جانب إصابة عدد من المواطنين، إثر استهداف تجمع لهم في شارع الجلاء.

وفي وقت سابق، استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أعلنت مصادر طبية وصول جثمان الشهيد يحيى الأعرج إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، عقب قصف "إسرائيلي" استهدف شارع 10 في حي الزيتون جنوب المدينة.

كما استُشهد الفلسطيني أنس حمد وأُصيب آخرون إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مواطنين قرب مسجد التقوى شرق مخيم البريج وسط القطاع.

كذلك استُشهد موسى الأبيض برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

وتواصلت الاعتداءات بقصف مدفعي استهدف غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 832، إضافة إلى 2354 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 767 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72,612 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 172,457.

