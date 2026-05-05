الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مستوطن مسلّح يقتحم مدرسة جنوب جنين ويلاحق الطلبة

فلسطين

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف
فلسطين

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" على مدينة غزة

2026-05-05 14:13
22

في اليوم الـ208 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جرّاء قصف نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدف شارع الجلاء.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد محمد الغندور، إلى جانب إصابة عدد من المواطنين، إثر استهداف تجمع لهم في شارع الجلاء.

وفي وقت سابق، استُشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أعلنت مصادر طبية وصول جثمان الشهيد يحيى الأعرج إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، عقب قصف "إسرائيلي" استهدف شارع 10 في حي الزيتون جنوب المدينة.

كما استُشهد الفلسطيني أنس حمد وأُصيب آخرون إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مواطنين قرب مسجد التقوى شرق مخيم البريج وسط القطاع.

كذلك استُشهد موسى الأبيض برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

وتواصلت الاعتداءات بقصف مدفعي استهدف غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 832، إضافة إلى 2354 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 767 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72,612 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 172,457.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
مستوطن مسلّح يقتحم مدرسة جنوب جنين ويلاحق الطلبة
مستوطن مسلّح يقتحم مدرسة جنوب جنين ويلاحق الطلبة
فلسطين منذ دقيقتين
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" على مدينة غزة
فلسطين منذ 10 دقائق
تصعيد استيطاني جديد: خطة بملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات في الضفة
تصعيد استيطاني جديد: خطة بملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات في الضفة
فلسطين منذ 22 ساعة
أزمة مياه خانقة في غزة تنذر بمرحلة من العطش الحاد
أزمة مياه خانقة في غزة تنذر بمرحلة من العطش الحاد
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
مستوطن مسلّح يقتحم مدرسة جنوب جنين ويلاحق الطلبة
مستوطن مسلّح يقتحم مدرسة جنوب جنين ويلاحق الطلبة
فلسطين منذ دقيقتين
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" على مدينة غزة
فلسطين منذ 10 دقائق
إنجازات حزب الله
إنجازات حزب الله "المرحلية" تُمهد لانتصار تأسيسي
مقالات منذ ساعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في مدينة بنت جبيل
لبنان منذ 19 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة