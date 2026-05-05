اقتحم مستوطن صهيوني اليوم الثلاثاء بـ 5 آيار 2026، ساحة مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بمركبته، ولاحق الطلبة داخلها وهو يشهر سلاحه، في حادثة أثارت حالة من الذعر في صفوف التلاميذ.

وقال شهود عيان إن المستوطن دخل ساحة المدرسة بشكل مفاجئ، وبدأ بملاحقة الطلبة، ما دفعهم إلى الفرار في محاولة للابتعاد عنه، وسط حالة من الهلع، قبل أن يشهر سلاحه داخل الساحة.

وأضاف الشهود أن المستوطن انسحب من المكان بعد وقت قصير، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، في إطار محاولات التضييق عليهم ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

