كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

2026-05-05 15:32
196

كشف الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أنّ رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو حاول دفعه خلال ولايته إلى حربٍ مع إيران، مُشكّكاً بنتائجها.

وأكد أوباما في حديث له مع مجلة "نيويوركر" الأميركية، أنّ نتنياهو قدّم حينها لإقناعه بالحرب على إيران الحجج نفسها التي يقدّمها اليوم للرئيس دونالد ترامب، مُشدداً على وجود توثيق لخلافاته مع نتنياهو.

وأعرب أوباما عن شكوكه بشأن نتيجة الحرب الحالية، وقال "هل هذا جيد في نهاية المطاف لـ"إسرائيل"؟ أشك في ذلك، وهل هذا ما هو جيد للولايات المتحدة؟ أشك في ذلك أيضًا".

وأضاف الرئيس الأميركي الأسبق: "أعتقد أن تقييمي حينها كان دقيقاً".

وانتقد أوباما التهديدات التي أطلقها ترامب تجاه إيران في الأشهر الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بـ"محو الحضارة".

ويُذكر أنّ نتنياهو عارض الاتفاق النووي الذي تمّ التوصل إليه عام 2015 بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال فترة ولاية أوباما الثانية.

وفي ولايته الأولى، انسحب ترامب بشكل أحادي من هذا الاتفاق عام 2018.

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب باراك أوباما العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
