كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس عون: السلم الأهلي خط أحمر

2026-05-05 15:38
أكَّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "حين يكون الجنوب تعبًا، فالأمر ينعكس على كل لبنان، وحان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه كل لبنان".

وخلال استقباله وفدًا من مرجعيون والقليعة ودير ميماس وبرج الملوك وإبل السقي وكوكبا، قال إنه "مستمر في المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع"، مضيفًا: "أنا إلى جانب أهلي في الجنوب، وأقدر صمودهم رغم الظروف الصعبة الحالية، وتعلقهم بأرضهم وأملاكهم".

وأشار إلى أنه يقدر تأييد ودعم للجيش، وتابع: "اللبنانيون عانوا كثيرًا حين غاب الجيش عن الجنوب، وآن الأوان لعودته ليستلم مهامه كاملة، ويجب على الجميع الالتفاف حوله والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع".

وشدد الرئيس عون على أن "من يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لن ينجح، لأن السلم الأهلي خط أحمر، وهناك وعي كافٍ على مستوى الشعب وغالبية المسؤولين، وكل من يعمل عكس ذلك يقدم هدية مجانية لـ"إسرائيل"".

وختم بالقول: "الحقد لا يبني دولًا وأوطانًا، ولا خيار لدينا سوى العيش مع بعضنا البعض".

الجيش اللبناني جوزاف عون
فيديو| استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعًا لآليات وجنود العدو بالبيّاضة بصليةٍ صاروخية
