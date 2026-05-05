الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الرئيس بري: لضرورة أن تضطلع كافة المنظمات الدولية بدورها تجاه الجرائم "الاسرائيلية"

لبنان

وفد حزب الله في البقاع يواصل زيارة عوائل الشهداء والجرحى ويشيد بتضحياتهم
🎧 إستمع للمقال
لبنان

وفد حزب الله في البقاع يواصل زيارة عوائل الشهداء والجرحى ويشيد بتضحياتهم

2026-05-05 16:39
167

في اطار الزيارات التي تنظمها منطقة البقاع في حزب الله لعوائل الشهداء والجرحى الذين نالوا أوسمة الجهاد في معركة العصف المأكول، واصل وفد حزب الله زياراته إلى العائلات التالية: عائلة الشهيد محمد علي جهاد نون، وعائلة الشهيد محمد قاسم وهبي، وعائلة الشهيد علي صلاح جعفر، وعائلة الشهيد عباس علي وهبي.

الوفد الذي قدم التهاني والتبريك ثمن عاليًا ما تقدمه هذه العائلات من تضحيات، مؤكدًا أنه يأتي ليستمد العزيمة والقوة واخذ البركة من هذه العائلات الشريفة والمباركة.

وسمع الوفد من أمهات وزوجات الشهداء وأولادهم المواقف الرافضة لكل انواع الخنوع والاستسلام للسلطة في لبنان التي تتناغم مع مشروع العدوان الأميركي والصهيوني الذي يستهدف بلدنا وسيادته واستقلاله ولا امان له.

الوفد الذي تم تكليفه من مسؤول قيادة منطقة البقاع ضم المشايخ علي فرحات تامر حمزة عدنان فرحات، والحجاج موفق الجمال علي شومان هاني فخر الدين، بالاضافة إلى حسين دندش من قطاع بعلبك.

ونقل للعوائل تعازي وتهاني الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حفظه الله.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعًا لآليات وجنود العدو بالبيّاضة بصليةٍ صاروخية
فيديو| استهداف المقاومة الإسلامية تجمّعًا لآليات وجنود العدو بالبيّاضة بصليةٍ صاروخية
لبنان منذ 8 ساعات
فيديو| استهداف آلية هندسيّة لجيش العدو بين الطيبة ودير سريان بمحلّقة انقضاضيّة
فيديو| استهداف آلية هندسيّة لجيش العدو بين الطيبة ودير سريان بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 9 ساعات
حزب الله ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية 
حزب الله ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية 
لبنان منذ 10 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في بلدة القوزح
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في بلدة القوزح
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية 
حزب الله ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية 
لبنان منذ 10 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في بلدة القوزح
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو في بلدة القوزح
لبنان منذ 10 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف جنود جيش العدو في بلدة البيّاضة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف جنود جيش العدو في بلدة البيّاضة
لبنان منذ 12 ساعة
2700 وشهيدان و 8311 جريحًا جراء العدوان
2700 وشهيدان و 8311 جريحًا جراء العدوان "الإسرائيلي" منذ 2 آذار
لبنان منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة