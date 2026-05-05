في اطار الزيارات التي تنظمها منطقة البقاع في حزب الله لعوائل الشهداء والجرحى الذين نالوا أوسمة الجهاد في معركة العصف المأكول، واصل وفد حزب الله زياراته إلى العائلات التالية: عائلة الشهيد محمد علي جهاد نون، وعائلة الشهيد محمد قاسم وهبي، وعائلة الشهيد علي صلاح جعفر، وعائلة الشهيد عباس علي وهبي.

الوفد الذي قدم التهاني والتبريك ثمن عاليًا ما تقدمه هذه العائلات من تضحيات، مؤكدًا أنه يأتي ليستمد العزيمة والقوة واخذ البركة من هذه العائلات الشريفة والمباركة.

وسمع الوفد من أمهات وزوجات الشهداء وأولادهم المواقف الرافضة لكل انواع الخنوع والاستسلام للسلطة في لبنان التي تتناغم مع مشروع العدوان الأميركي والصهيوني الذي يستهدف بلدنا وسيادته واستقلاله ولا امان له.

الوفد الذي تم تكليفه من مسؤول قيادة منطقة البقاع ضم المشايخ علي فرحات تامر حمزة عدنان فرحات، والحجاج موفق الجمال علي شومان هاني فخر الدين، بالاضافة إلى حسين دندش من قطاع بعلبك.

ونقل للعوائل تعازي وتهاني الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حفظه الله.

