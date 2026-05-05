כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس بري: لضرورة أن تضطلع كافة المنظمات الدولية بدورها تجاه الجرائم "الاسرائيلية"

2026-05-05 16:39
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مدير مكتب اليونسكو الإقليمي وممثل اليونسكو في لبنان وسوريا باولو فونتاني بحضور مدير العلاقات مدير مسؤول البرامج وقطاع الاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية جورج عواد.

وقد تخلل اللقاء عرض لمسار العدوان "الإسرائيلي" على لبنان وتداعياته على مختلف المستويات، ولا سيما الاستهدافات التي طاولت وتطاول الأماكن الأثرية والتراثية والثقافية والدينية والتربوية والمدنية في مختلف القرى والبلدات والمدن الجنوبية  وخصوصًا في شمع ويارون وبنت جبيل ومدينة النبطية التي استهدف سوقها التجاري والتاريخي.

 الرئيس بري شدد على ضرورة أن تضطلع كافة المنظمات الدولية ولا سيما منظمة اليونسكو بدورها تجاه هذه الجرائم.

من جهته، فونتاني أكد أن المنظمة هي بصدد عقد مؤتمر في حزيران المقبل وسيكون لبنان وهذه العناوين ضمن جدول أعمال المؤتمر والذي سيتناول أيضًا إعادة أعمار تلك الأماكن.

فونتاني نوّه بجهود المجلس النيابي وتعاونه مع منظمة اليونسكو في المجالات التشريعية، لاسيما تحديث قانون الإعلام.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري السفير المصري لدى لبنان علاء موسى.

وجرى بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ولآخر المستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة "اسرائيل" عدوانها وخرقها لقرار وقف إطلاق النار، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

