كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ولايتي لبحارة سفينة أميركية: لن تتكرر أسطورة "تريبولي" في الخليج

2026-05-05 20:57
266

وجّه مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون السياسية، علي أكبر ولايتي، رسالة إلى بحارة السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس تريبولي"، قال فيها إنهم "مجرد كومبارس في عرض سينمائي مخصص لانتخابات (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب الرئاسية القادمة".

وأضاف ولايتي أنَّ "رئيسكم لم يكن قادرًا على إنقاذ القوات الأميركية في الحرب السابقة".

وأكَّد أنَّه "تم تكليفكم الآن بحماية "صناديق الأموال" في منطقتنا، لكن المطاف ينتهي بكم في "مسلخ"".

وختم ولايتي رسالته بالقول إن "التاريخ معلم جيد، وأسطورة "تريبولي" لن تتكرر في الخليج، بل ستتحول إلى كابوس يقوض أمنكم".

