كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

مقر "خاتم الأنبياء": لم ننفذ أي هجمات ضد الإمارات ونحذّر من استخدام أراضيها ضد إيران

2026-05-05 21:59
أكد مقر "خاتم الأنبياء" (ص) أن القوات المسلحة الإيرانية لم تنفّذ خلال الأيام الماضية أي عمليات صاروخية أو بطائرات مسيّرة ضد دولة الإمارات، مشددًا على أنه "لو تم تنفيذ أي إجراء لتم الإعلان عنه بشكل صريح وحازم".

وقال إن تقرير وزارة الدفاع الإماراتية "غير صحيح ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة"، نافيًا بشكل قاطع ما ورد فيه.

وأضاف أن المسؤولين في الإمارات أُبلغوا بأن بلادهم "لا ينبغي أن تتحول إلى قاعدة للأميركيين أو "الإسرائيليين" أو مكان لتمركز قواتهم ومعداتهم العسكرية"، معتبرًا أن ذلك "يمس بمصالح العالم الإسلامي".

واتهم مقر "خاتم الأنبياء" الإمارات بـ"الوقوع في فخ الأميركيين و"الإسرائيليين""، قائلًا إنها "بدلًا من عدم التعاون معهم، تشنّ حملات إعلامية غير منصفة ضد الشعب الإيراني وتوجه اتهامات باطلة".

وأشار إلى أن "الإمارات أصبحت إحدى القواعد الرئيسية للقوات الأميركية و"الإسرائيلية""، معتبرًا أن ذلك يسهم في "عدم الاستقرار في المنطقة".

كما اعتبر أن "إثارة الضجيج الإعلامي وتوجيه الاتهامات لا يحلّ أي مشكلة، بل يساهم في تشويه الأجواء الدولية".

وأوضح أن التغاضي الإيراني السابق عن هذه المواقف "جاء مراعاةً لأمن وسلامة المواطنين المسلمين في الإمارات".

وختم بالتحذير من أنه "إذا تم القيام بأي عمل انطلاقًا من أراضي الإمارات ضد الجزر الإيرانية أو الموانئ والسواحل التابعة لإيران، فسيتم الردّ بردّ حاسم وموجع".

الإمارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء
