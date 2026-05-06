إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
06:08 |سي بي إس نيوز عن مسؤولين أميركيين: إصابات بين أفراد الطاقم الفلبيني على متن السفينة بعد هجوم مساء أمس الثلاثاء
06:07 |سي بي إس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: سفينة شحن في الخليج مملوكة لشركة فرنسية تعرضت لهجوم يحتمل أنه بصاروخ
00:58 |الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: الأميركيون يدفعون ثمن حرب لم يصوتوا لها
00:58 |الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: تكاليف الشحن وأسعار تذاكر الطيران وأسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل
00:45 |الخارجية الأميركية: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو بحثا هاتفيُا العلاقات الثنائية والملفين الأوكراني والإيراني