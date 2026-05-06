الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الصحف الإيرانية: زيارة عراقجي للصين.. إعادة تشكيل للترتيبات الجيوسياسية

لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 06 أيار/مايو 2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الأربعاء 06 أيار/مايو 2026

2026-05-06 07:08
166

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيّين، واصل مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عملياتهم الجهادية، واستهدفوا الليلة الماضية تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة. كما استهدف المجاهدون تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة، وآخر  في محيط بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة

وفي ما يلي البيان رقم (1):

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:45 أمس الثلاثاء 05-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 06-05-2026‏

18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 الأربعاء 06-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (3):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:00 الأربعاء 06-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في محيط بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (4):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:00 الأربعاء 06-05-2026 مركزًا قياديًّا مستحدثًا لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (5):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:30 الأربعاء 06-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (6):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 الأربعاء 06-05-2026 آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند منطقة الدواوير في بلدة حولا بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (7):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:30 الأربعاء 06-05-2026 ناقلة جند تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" في بلدة القوزح بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (8):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:40 الأربعاء 06-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (9):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:15 الأربعاء 06-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب المسبح في بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (10):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 الأربعاء 06-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (11):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 الأربعاء 06-05-2026 تجهيزات فنّيّة مستحدثة في بلدة البيّاضة بقنابل ألقتها محلّقة وحقّقوا إصابة مباشرة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (12):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الأربعاء 06-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 06-05-2026‏
18 ذو القعدة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف مربض مدفعية مستحدثًا تابعًا لجيش العدو في ربّ ثلاثين
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف مربض مدفعية مستحدثًا تابعًا لجيش العدو في ربّ ثلاثين
لبنان منذ 5 دقائق
حمادة: نمدّ يدنا لوحدة وطنية حقيقية ونرفض مفاوضات الاستسلام 
حمادة: نمدّ يدنا لوحدة وطنية حقيقية ونرفض مفاوضات الاستسلام 
لبنان منذ ساعة
بلدية برج البراجنة جهود متواصلة لرفع آثار العدوان وإعادة الحياة للمنطقة
بلدية برج البراجنة جهود متواصلة لرفع آثار العدوان وإعادة الحياة للمنطقة
لبنان منذ ساعة
بلدية حارة حريك: نموذج صمود وعمل ميداني في وجه العدوان
بلدية حارة حريك: نموذج صمود وعمل ميداني في وجه العدوان
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف مربض مدفعية مستحدثًا تابعًا لجيش العدو في ربّ ثلاثين
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف مربض مدفعية مستحدثًا تابعًا لجيش العدو في ربّ ثلاثين
لبنان منذ 5 دقائق
حمادة: نمدّ يدنا لوحدة وطنية حقيقية ونرفض مفاوضات الاستسلام 
حمادة: نمدّ يدنا لوحدة وطنية حقيقية ونرفض مفاوضات الاستسلام 
لبنان منذ ساعة
بلدية برج البراجنة جهود متواصلة لرفع آثار العدوان وإعادة الحياة للمنطقة
بلدية برج البراجنة جهود متواصلة لرفع آثار العدوان وإعادة الحياة للمنطقة
لبنان منذ ساعة
تكتيكات المقاومة ومُحلّقاتها تُجبر العدو على البحث عن طوْق نجاة
تكتيكات المقاومة ومُحلّقاتها تُجبر العدو على البحث عن طوْق نجاة
مقالات منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة