بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله في ذكرى شهداء الصحافة:

تحلّ ذكرى شهداء الصحافة، في هذا العام، وما تزال دماء زملاء لنا من الصحافيين والإعلاميين لمّا تجفّ بعد، دماء زكية سفكتها يد الغدر الصهيوني بدم بارد، فيما كانوا يؤدون رسالتهم السامية في نقل حقيقة إجرام هذا العدو المتجرّد من القيم الإنسانية كلها.

رسم شهداء الصحافة، على امتداد مساحة لبنان وتاريخه، بمداد دمهم صورة الوطن الحقيقي؛ وطن السيادة والوحدة والتسامح، وأرسوا بشجاعتهم أسس الحرية والاستقلال، وكانوا شهودًا للحق والعدالة. لقد عاشوا واستشهدوا لأجل لبنان، لبنان كله، لأجل سيادته وعزته وكرامته، واجهوا الاحتلال بأشكاله كلها، وجعلوا القلم سلاحًا فتّاكًا والكلمة منبرًا مقاومًا في وجه الظلم والعدوان.

إننا إذ نحيّي شهداء الكلمة والصوت والصورة، وشركاء معركة الدفاع عن الإنسان والكرامة ووطننا لبنان في مواجهة آلة القتل الصهيونية؛ ندعو إلى التمسك بالرسالة الوطنية التي ارتقوا لأجلها، واستلهام مبادئهم وقيمهم في تعزيز الحوار والتسامح وتكريس مفاهيم الألفة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد. كما نؤكد أن هذه الذكرى يجب أن تكون حافزًا لتمتين أواصر الوحدة الوطنية ونبذ أشكال التشرذم والفتنة كلها، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أعداء الحقيقة والحرية والإنسان.

العلاقات الإعلامية في حزب الله

الأربعاء 06-05-2026

الموافق لــــ 18 ذو القعدة 1447 هـ

