الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بالصور| نقابة محرري الصحافة تضع إكليلاً من الغار على تمثال شهداء الوطن وسط بيروت

عين على العدو

بعد مزاعم تعرض الإمارات لقصف إيراني.. ابن زايد يهاتف نتنياهو
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

بعد مزاعم تعرض الإمارات لقصف إيراني.. ابن زايد يهاتف نتنياهو

2026-05-06 12:37
179

 لفتت الإذاعة "الإسرائيلية مكان" إلى الاتصال الذي أجراه رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو؛ عقب المزاعم عن "تجدد القصف الإيراني على الإمارات".

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن: "رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع  نتنياهو، وذلك في إطار سلسلة مشاورات مع قادة في المنطقة عقب تجدد "الهجمات" الإيرانية على أراضي الدولة"؛ بحسب ادعاءاتهم.

بحسب الوكالة، فقد أدان نتنياهو وعدد من القادة الإقليميين "الهجمات" المزعومة التي استهدفت مدنيين ومنشآت مدنية، مؤكدين تضامنهم مع الإمارات ودعمهم لأي خطوات تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في ظل التصعيد الجاري، وفقًا لزعمه. 

في سياق متصل، قال السفير "الإسرائيلي" في الإمارات يوسي شيلي: "إن القيادة الإماراتية تأمل في أن تبذل الولايات المتحدة و"إسرائيل" جهودًا حاسمة في ملفي البرنامج النووي والصواريخ الإيرانية"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين "البلدين" تشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بمصالح اقتصادية وتكنولوجية وطبية مشتركة.

وأضاف أن: "حجم التبادل التجاري، بين الجانبين، قد بلغ نحو 11 مليار دولار، خلال العام الماضي، مع تركيز خاص على مجالات الابتكار والدفاع"، لافتًا إلى وجود تهديد مشترك يستدعي تعزيز التعاون بين الطرفين، على حد قوله. 

وردًا على سؤال عن احتمال مشاركة "إسرائيل" في اعتراض الصواريخ، امتنع السفير عن التعليق المباشر، مكتفيًا بالإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تتداولها وسائل الإعلام الأجنبية. كما أوضح أن: "التقديرات تشير إلى رغبة إماراتية في إنهاء التهديد الإيراني، بشكل كامل، من دون الخوض في تفاصيل المواقف الرسمية".

يأتي ذلك في وقت كشف فيه نتنياهو مؤخرًا اتصالات أجراها مع عدد من قادة الدول، من بينهم زعماء عرب، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران.

الكلمات المفتاحية
الإمارات العربية المتحدة بنيامين نتنياهو
إقرأ المزيد
المزيد
هآرتس: الجيش
هآرتس: الجيش "الإسرائيلي" يحجب بيانات تسريح آلاف الجنود بسبب وضعهم النفسي
عين على العدو منذ ساعتين
بعد مزاعم تعرض الإمارات لقصف إيراني.. ابن زايد يهاتف نتنياهو
بعد مزاعم تعرض الإمارات لقصف إيراني.. ابن زايد يهاتف نتنياهو
عين على العدو منذ 6 ساعات
انتخابات
انتخابات "الكنيست" رهن قرار ترامب بشأن إيران
عين على العدو منذ يوم
لواء احتياط صهيوني: مقاطعة عربية لنتنياهو وتحذيرات من تدهور إستراتيجي لـ
لواء احتياط صهيوني: مقاطعة عربية لنتنياهو وتحذيرات من تدهور إستراتيجي لـ"إسرائيل"
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
مقر خاتم الأنبياء (ع): ردنا سيكون صاعقًا على أي اعتداء ينطلق من الأراضي الإماراتية
مقر خاتم الأنبياء (ع): ردنا سيكون صاعقًا على أي اعتداء ينطلق من الأراضي الإماراتية
إيران منذ 5 ساعات
بعد مزاعم تعرض الإمارات لقصف إيراني.. ابن زايد يهاتف نتنياهو
بعد مزاعم تعرض الإمارات لقصف إيراني.. ابن زايد يهاتف نتنياهو
عين على العدو منذ 6 ساعات
مقر
مقر "خاتم الأنبياء": لم ننفذ أي هجمات ضد الإمارات ونحذّر من استخدام أراضيها ضد إيران
إيران منذ 21 ساعة
انتخابات
انتخابات "الكنيست" رهن قرار ترامب بشأن إيران
عين على العدو منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة