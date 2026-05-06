في اليوم الـ٢٠٩ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية عن وصول جثامين ٤ شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد الطفل محمد سحويل (15 عامًا)، وأصيب آخرون من ضباط وعناصر الشرطة في قصف "إسرائيلي" استهدف نقطة للشرطة، في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني آخر وأصيب آخرون؛ في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

في وقت سابق، استشهد فلسطيني ثالث في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مواطنين على شارع الجلاء شمال مدينة غزة. وانتشلت طواقم الدفاع المدني رفات المواطن براء فتحي أبو سلوات خلال إزالة الركام من شارع شراب وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفجر اليوم الأربعاء، أصيب فلسطيني بنيران الجيش "الإسرائيلي" في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع. كما نسف مربعات سكنية في الأحياء الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٣٥، إضافة إلى ٢٣٦٥ مصابًا، وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٦٨ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٦١٥ والمصابين ١٧٢٤٦٨.

الكلمات المفتاحية