כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الشيخ الكعبي: سلاح المقاومة خط أحمر ولن يُسلَّم ما دام فينا نفس
2026-05-06 13:38
قال الأمين العام للمقاومة الإسلامية "حركة النجباء في العراق" الشيخ أكرم الكعبي في بيان: "كثر حديث القائم بأعمال سفارة الشر والفساد الأمريكية، في هذه الأيام، في دفع وتحريض مباشر من الكيان الصهيوني المجرم على السلاح المقدس للمقاومة الإسلامية الشريفة في العراق".

وتابع: "المؤسف أن البعض القليل ممن أغرته المصالح الدنيوية صار بوقًا لهؤلاء المجرمين؛ لذلك من المنطلق الشرعي والوطني والمسؤول نهيب بإخوتنا جميعهم، في فصائل المقاومة، رفض أصل الحديث في هذا الموضوع".

وأضاف: "من العار الاستماع لحديث لا يمثل سوى صدى الصهيوني والأميركي؛ في الوقت الذي ما يزال فيه بلدنا محتلاً وسماؤه منتهكة والسيادة مسلوبة بالتدخل السافر المستمر والعلني".

وأكد أنّ: "سلاح المقاومة خط أحمر، فهذا أمانة الشهداء وشرف العشائر العراقية الأصيلة، وبه نكفكف دموع الأمهات الثكلى ونثلج قلوب المؤمنين الحرى، وحمينا به العراق من دنس داعش وأسيادهم الأمريكان".

وختم بالتشديد على أنّ هذا السلاح: "لن يُسلّم ما دام فينا نفس، بل لن يؤخذ ولو بُذلت الأرواح، والله ولي المؤمنين".

المقاومة الإسلامية العراق الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني حركة النجباء
