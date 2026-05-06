أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد مخبر، أن"مضيق هرمز مغلق ولن يُفتح إلا بإرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي تصریح للمراسلین اليوم الأربعاء 06 أيار/مايو 2026، شدد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام على أن إيران تقف في وجه أميرکا كقوة عظمى جديدة على الساحة الدولية.

وأشار مخبر إلى مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة الحد من القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية، واصفًا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة. وأوضح قائلًا: "ترامب يتحدث بكلام فارغ".

ولفت مخبر إلى أنه قد تشكلت اليوم قوة عظمى جديدة في مواجهة القوة العظمى الأميركية، التي تخوض حربًا معها، معربًا عن أمله في أن تكون نتيجة هذه المقاومة في مصلحة الشعب الإيراني، ومتوافقة مع رغباته وتطلعاته.

الكلمات المفتاحية