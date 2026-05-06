كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حمادة: نمدّ يدنا لوحدة وطنية حقيقية ونرفض مفاوضات الاستسلام 

2026-05-06 18:09
دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة بعض اللبنانيين للعودة إلى لبنان، وإلى وطنيتهم، قائلًا: "نحن من موقعنا نمد يدنا دائمًا، لإنجاز وحدة وطنية، تشكل مرتكز قوة من نقاط قوة لبنان والتي منها المقاومة، وأداؤها المذهل والمدهش من خلال أداء أبنائها في ساحات المواجهة مع العدو الصهيوني والاستفادة منها في التفاوض غير المباشر مع العدو".

وخلال كلمة له في ذكرى ثالث الشهيد محمد حسن حيدر أحمد "ثار الله" والذي أقيم في منزل ذويه في بلدة المنصورة في قضاء الهرمل، بحضور علماء دين وحشد من الفعاليات والأهالي، انتقد حمادة أولئك الذين يدعون أنهم يفاوضون لأجل لبنان، وخاطبهم بالقول: "أنت تذهب مأمورًا مستسلمًا، لتملى عليك الشروط "الإسرائيلية"، فيما لم يدرج أي عنوان من العناوين التي تطرحها في الإعلام على جدول الجلوس المذل ببن السفيرة اللبنانية والسفير "الإسرائيلي" في أميركا".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تطرح يومًا أنها تفاوض عن لبنان، بل وضعت خلال التفاوض مع الأميركي شرط وقف الحرب والعدوان على لبنان، ليطالعنا البعض وهم يتحدثون عن إنجاز وهمي، بأنهم انتزعوا ورقة التفاوض من إيران، وأن لا أحد يفاوض نيابة عنهم". 

كما أشار حمادة إلى أن "قوة الجمهورية الإسلامية وإرادتها أرغمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التراجع عن قرار ما أسماها عملية "الحرية" في مضيق هرمز، بعد أربع وعشرين ساعة، من اتخاذه القرار".

وأضاف: "رأينا بأم العين كيف أن اجتماع القوى لم يستطع أن يحقق هدفًا في الحرب على الجمهورية الإسلامية، فكل الأهداف المعلنة سقطت، وعندما لا يستطيع الأميركي أن يأخذ الغرب وأوروبا إلى حيث يشاء، ولا يستطيع أن يأخذ الناتو إلى حربه، فاعلموا أن تأثيره قد سقط".

المقاومة الإسلامية لبنان الحكومة اللبنانية ايهاب حمادة الهرمل
