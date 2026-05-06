كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الرئيس بري: لبنان سيكون داخل أي اتفاق أميركي إيراني ولا ضمانات لـ
الرئيس بري: لبنان سيكون داخل أي اتفاق أميركي إيراني ولا ضمانات لـ "إسرائيل"

2026-05-06 20:09
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغه بأنّ لبنان سيكون جزءًا من أي اتفاق يُعقد مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، شدّد الرئيس بري على أنّ أي تفاهم لبناني مع "إسرائيل" لن يكون قابلًا للتطبيق دون ضمانات واضحة، متهمًا "إسرائيل" بعدم الالتزام بتعهداتها، مشيرًا إلى خرقها اتفاق وقف الأعمال العدائية رغم التزام حزب الله به.

وفي الشأن الداخلي، أكد أنّ المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية والاستفادة من الغطاء العربي، لافتًا إلى متانة العلاقة بين رئاسات الدولة، مؤكدًا احترامه لرئيس الجمهورية جوزاف عون، ودور هذا التفاهم في تثبيت الاستقرار.

وختم معربًا عن تفاؤله بإمكانية وصول المفاوضات الإيرانية – الأميركية إلى نتائج إيجابية في وقت قريب.

