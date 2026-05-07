جدد العدو "الإسرائيلي" مساء الأربعاء 6 أيار/ مايو 2026 عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حيث استهدفت “غارة "إسرائيلية" بعدة صواريخ مبنى سكني في منطقة حارة حريك.

يذكر ان العدوان "الإسرائيلي"جاء في خرق فاضح للهدنة المؤقتة المعلنة، ما يؤكد فشل كل الكلام الذي تحدث عن ضمانات اميركية للسلطة اللبنانية في وقف العدوان على بيروت وضاحيتها، وقد تحدثت بعض المعلومات الصحافية ان الاعتداء حصل بعلم ومتابعة من رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو.

