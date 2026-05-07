دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 06/05/2026، 17 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:



1- السّاعة 23:45 أمس الثلاثاء 05-05-2026 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.



2- السّاعة 01:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة.



3- السّاعة 08:30 استهداف ناقلة جند تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



4- السّاعة 09:00 استهداف مركز قيادي مستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



5- السّاعة 09:30 استهداف آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



6- السّاعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



7- السّاعة 10:30 استهداف آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الدواوير في بلدة حولا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



8- السّاعة 10:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضيّة.



9- السّاعة 11:00 استهداف تجهيزات فنّيّة مستحدثة في بلدة البيّاضة بقنابل ألقتها محلّقة وتحقيق إصابة مباشرة.



10- السّاعة 12:40 استهداف آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



11- السّاعة 13:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب المسبح في بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



12- السّاعة 14:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.



13- السّاعة 16:00 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة حولا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.



14- السّاعة 17:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عيتا الشعب بمسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.



15- السّاعة 17:50 استهداف جرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.



16- السّاعة 19:10 استهداف آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة الراج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وشوهدت تحترق، تدخّلت على إثرها طائرة مروحيّة لإخلاء الإصابات، ثمّ استهدف المجاهدون قوّة الإخلاء بقذائف المدفعيّة وشوهد جنود العدوّ يفرّون من المنطقة.



17- السّاعة 23:15 استهداف آليّات عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ أثناء تحرّكها من شرق بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة شمع بصلية صاروخيّة.





إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.



