إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
03:53 |أ.ب عن مسؤولين أمريكيين: لم نتلق توجيهات لسحب طلبات المساعدة من الدول الأخرى بشأن الملاحة في مضيق هرمز
03:24 |وزير العمل البريطاني: الاقتصاد كان يسير في الاتجاه الصحيح قبل بدء الحرب الأمريكية "الإسرائيلية" على إيران
02:03 |بلومبرغ: الحرب على إيران استمرت في خنق صادرات النفط من الخليج العربي وأجبرت على المزيد من عمليات الإغلاق
02:02 |وكالة بلومبرغ: انخفاض إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ 36 عامًا الشهر الماضي
01:02 |وكالة الأنباء الإيرانية: الخطوة تأتي ضمن مسؤوليات إيران في تأمين سلامة الملاحة ودعم العبور الآمن في مضيق هرمز
01:01 |وكالة الأنباء الإيرانية: دعوة أطقم السفن للتواصل عبر القناة "16 VHF" مع أقرب ميناء إيراني للحصول على الخدمات
01:01 |وكالة الأنباء الإيرانية: سيتم توفير المؤن والوقود والخدمات الصحية والطبية ومستلزمات الصيانة للسفن عند الحاجة
01:00 |وكالة الأنباء الإيرانية: إيران تعلن جاهزية موانئها لتقديم خدمات كاملة للسفن التجارية في مضيق هرمز ومياه المنطقة
00:43 |خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز
00:42 |عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني علي خضريان:واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس