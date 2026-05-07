كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-05-07 00:37
03:53 |
أ.ب عن مسؤولين أمريكيين: لم نتلق توجيهات لسحب طلبات المساعدة من الدول الأخرى بشأن الملاحة في مضيق هرمز
03:24 |
وزير العمل البريطاني: الاقتصاد كان يسير في الاتجاه الصحيح قبل بدء الحرب الأمريكية "الإسرائيلية" على إيران
03:22 |
وزير العمل البريطاني لشبكة سكاي نيوز: قد تؤدي الحرب على إيران إلى فقدان وظائف في بريطانيا
02:03 |
بلومبرغ: الحرب على إيران استمرت في خنق صادرات النفط من الخليج العربي وأجبرت على المزيد من عمليات الإغلاق
02:03 |
بلومبرغ: إنتاج أوبك يسجل أدنى مستوى له منذ عام 1990
02:02 |
وكالة بلومبرغ: انخفاض إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ 36 عامًا الشهر الماضي
01:02 |
وكالة الأنباء الإيرانية: الخطوة تأتي ضمن مسؤوليات إيران في تأمين سلامة الملاحة ودعم العبور الآمن في مضيق هرمز
01:01 |
وكالة الأنباء الإيرانية: دعوة أطقم السفن للتواصل عبر القناة "16 VHF" مع أقرب ميناء إيراني للحصول على الخدمات
01:01 |
وكالة الأنباء الإيرانية: سيتم توفير المؤن والوقود والخدمات الصحية والطبية ومستلزمات الصيانة للسفن عند الحاجة
01:00 |
وكالة الأنباء الإيرانية: إيران تعلن جاهزية موانئها لتقديم خدمات كاملة للسفن التجارية في مضيق هرمز ومياه المنطقة
00:43 |
خضريان: أميركا واجهت رداً إيرانياً أكثر ضخامة ما أجبرها على الإعلان عن توقف مشروعها في مضيق هرمز
00:42 |
عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني علي خضريان:واشنطن كانت تنوي القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز أمس
العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إيران تعلن جهوزيتها الكاملة لدعم السفن التجارية في مضيق هرمز
طهران: مضيق هرمز مغلق ولن يُفتح إلا بإرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
مقر خاتم الأنبياء (ع): ردنا سيكون صاعقًا على أي اعتداء ينطلق من الأراضي الإماراتية
قلق عالمي من فجوة نفطية محتملة رغم المساعي لاحتواء الأزمة
مقر خاتم الأنبياء (ع): ردنا سيكون صاعقًا على أي اعتداء ينطلق من الأراضي الإماراتية
مبادرة صينية لإنهاء الحرب وعراقجي من الصين: بكين صديق مخلص لطهران 
